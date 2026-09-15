Mỹ lần đầu thừa nhận sở hữu vũ khí trong không gian

(VTC News) -

Hôm 14/9, tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink tiết lộ: “Ngày nay, chúng tôi tiếp tục đảm bảo luôn sẵn sàng đối phó với những thách thức từ mối đe dọa đang thay đổi ở bất cứ đâu. Đó là lý do Mỹ hiện có vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng tác chiến liên quân trước hành động thù địch của đối phương. Điều này rất quan trọng từ góc độ răn đe”.

Trong phiên hỏi đáp, ông Meink từ chối đi vào chi tiết và nhấn mạnh cách diễn đạt của ông được “suy nghĩ rất kỹ lưỡng”. “Điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải duy trì ưu thế của mình, không chỉ trên không mà còn cả trong không gian”, ông Meink nói.

Mỹ phóng tên lửa đẩy Falcon Heavy. (Ảnh: Reuters)

Tờ Washington Post dẫn lời quan chức Mỹ thông tin thêm công nghệ do ông Meink đề cập có thể bao gồm khả năng “vô hiệu hóa” vệ tinh của đối phương nếu nó được sử dụng để nhắm mục tiêu vào quân đội hoặc vệ tinh của Mỹ. Không có lệnh cấm quốc tế nào đối với việc triển khai vũ khí trong không gian, miễn là chúng không phải là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập Lực lượng Vũ trụ Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump mô tả không gian là “lĩnh vực tác chiến mới nhất của thế giới”. Năm ngoái, ông công bố kế hoạch Golden Dome - hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp được thiết kế để bảo vệ nước Mỹ, bao gồm cả tên lửa đánh chặn đặt trên không gian.

Dự án này gợi nhớ đến Sáng kiến ​​Phòng thủ Chiến lược (SDI) hay còn gọi là chương trình “Chiến tranh giữa các vì sao” do cựu Tổng thống Ronald Reagan khởi xướng vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh năm 1983. Chương trình đầy tham vọng của ông Reagan sau đó bị thu hẹp quy mô và cuối cùng bị hủy bỏ mà không có loại vũ khí đặt trên không gian nào được triển khai theo đề xuất.

Hồi tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov lên án điều mà ông mô tả là “quân sự hóa không gian” và cho rằng dự án Golden Dome “gây ra mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định chiến lược”.

Từ những năm 2000, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh. Tháng 11/2021, quân đội Nga phá hủy thành công vệ tinh do thám thời Liên Xô đã ngừng hoạt động. Thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chiến dịch được tiến hành hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và không nhằm vào quốc gia cụ thể.