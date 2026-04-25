Phát hiện 5 rìu đá thời tiền sử niên đại 6.000 - 8.000 năm ở Quảng Trị

Ông Mai Thế Trung, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Trị, cho biết đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt vừa phát hiện 5 chiếc rìu đá có niên đại hàng nghìn năm trong hang Én sau đợt khảo sát tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

2 trong tổng số 5 chiếc rìu đá cổ được phát hiện tại hang Én. (Ảnh: CTV)

Theo ông Trung, nhận định ban đầu của chuyên gia cho rằng, những hiện vật này thuộc thời kỳ đá mới, nằm trong hệ thống văn hóa Bàu Tró, có niên đại khoảng 6.000 - 8.000 năm.

Các rìu đá được phát hiện nằm trong lớp trầm tích có dấu tích tầng văn hóa bị nước lũ bào mòn trong hang Én.

Đây là các công cụ lao động thời tiền sử, phản ánh rõ nét dấu ấn văn hóa của cư dân cổ, cho thấy quá trình con người chinh phục thiên nhiên tại khu vực này từ hàng nghìn năm trước.

Tiến sĩ Howard Limbert tặng 2 rìu đá cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: CTV)

Các hiện vật được chế tác từ đá silic, gồm hai dạng chính là rìu vai xuôi và rìu vai ngang. Trên thân và lưỡi rìu còn lưu dấu vết mài và ghè đẽo đặc trưng. Đáng chú ý, phần chuôi và lưỡi rìu có dấu hiệu mài mòn cùng các điểm khuyết, cho thấy chúng đã được sử dụng nhiều lần trong sinh hoạt của người tiền sử.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là phát hiện khảo cổ quan trọng, góp phần khẳng định sự hiện diện của cư dân cổ trong hệ thống hang động tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó, tại khu vực này cũng đã ghi nhận nhiều hiện vật thuộc các giai đoạn muộn hơn như đồ kim khí, khuôn đúc rìu đồng thuộc văn hóa Đông Sơn, cùng tượng Phật bằng đồng và ký tự Chăm. Những phát hiện này cho thấy sự kế tiếp và phát triển liên tục của các lớp văn hóa qua nhiều thời kỳ.

Vợ chồng Tiến sĩ Howard Limbert, Trưởng đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh, sau khi khảo sát và phát hiện 5 chiếc rìu đá hiến tặng 2 rìu đá tìm thấy tại hang Én cho Bảo tàng tỉnh Quảng Trị và 2 chiếc cho Bảo tàng Hà Nội để phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, góp phần quảng bá giá trị văn hóa địa phương đến du khách trong và ngoài nước.