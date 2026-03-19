Mỹ cảnh báo sẽ có đợt không kích Iran dữ dội nhất từ trước đến nay

Tại cuộc họp báo ngày 19/3 cùng Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington sẽ triển khai “đợt tấn công lớn nhất từ trước đến nay” trong chiến dịch nhằm vào Iran, sau khi căng thẳng leo thang vì các cuộc không kích qua lại giữa Israel và Tehran.

“Cho đến nay, chúng tôi đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp Iran, trong đó có nhiều cơ sở hạ tầng quân sự. Đây không phải những đòn đánh nhỏ lẻ, mà là sức mạnh áp đảo với độ chính xác cao. Và hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai đợt tấn công lớn nhất từ trước tới nay”, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ tuyên bố.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth trong cuộc họp báo với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. (Nguồn: Reuters)

Ông cũng cho biết Washington vẫn đang “đi đúng kế hoạch” trong chiến dịch quân sự với Iran, nhưng chưa đặt mốc thời gian cụ thể cho việc kết thúc xung đột. Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống Donald Trump đưa ra, song mọi hoạt động hiện vẫn diễn ra theo kế hoạch đã có.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine tiết lộ quân đội Mỹ đang tăng cường các đòn đánh nhằm vào mục tiêu tại Iran, với chiến lược “truy lùng và tiêu diệt”. Mỹ đã sử dụng nhiều loại khí tài như máy bay A-10 Warthog để tấn công mục tiêu ở eo biển Hormuz, trực thăng AH-64 Apache tại Iraq để đối phó các nhóm vũ trang liên quan Iran và hỗ trợ bắn hạ UAV, cùng vũ khí xuyên phá hạng nặng 5.000 pound đánh vào các cơ sở ngầm.

Theo ông, lực lượng Mỹ hiện đã tiến sâu hơn vào không phận Iran nhằm triệt phá các điểm xuất phát tấn công, qua đó làm suy giảm khả năng triển khai sức mạnh ra bên ngoài biên giới của Tehran.

Tướng Dan Caine chia sẻ chi tiết về các hoạt động quân sự gần đây của Mỹ tại Iran. (Nguồn: Reuters)

Về vấn đề ngân sách, ông Hegseth không bác bỏ thông tin Lầu Năm Góc đề xuất hơn 200 tỷ USD cho chiến dịch. “Chi phí có thể thay đổi, nhưng muốn tiêu diệt kẻ thù thì cần tiền”, ông nói, khẳng định sẽ làm việc với Quốc hội để đảm bảo đủ nguồn lực, đặc biệt là bổ sung đạn dược.

Liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, ông Hegseth cho biết Tổng thống Trump không chấp nhận việc Tehran tiến gần hơn tới năng lực hạt nhân. “Chúng ta phải tin vào những gì đối thủ nói họ sẽ làm nếu sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ngày 18/3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị phá hủy trong các đợt không kích hồi tháng 6 năm ngoái và chưa có dấu hiệu khôi phục đáng kể.

Dù vậy, theo ông Hegseth, Mỹ từng nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân trong tương lai, song cho rằng Tehran đã lợi dụng thời gian để củng cố năng lực quân sự.