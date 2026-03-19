Tàu sân bay Mỹ rút về căn cứ sau vụ hỏa hoạn gần Iran

Việc điều động tàu sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ về căn cứ diễn ra trong bối cảnh hoạt động quân sự tại Iran vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là khi Mỹ đang tìm cách giảm thiểu mối đe dọa của Iran đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở eo biển Hormuz.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đóng vai trò nền tảng cho máy bay chiến đấu của Mỹ tham gia vào chiến dịch.

Theo quan chức Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang di chuyển trên biển Đỏ, sẽ cập cảng Souda ở Crete “trong thời gian ngắn để sửa chữa”. Các tàu khác trong nhóm tác chiến tàu sân bay Ford vẫn ở nguyên vị trí trong khu vực và không tham gia sửa chữa cùng tàu USS Gerald R. Ford tại cảng Souda.

Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford. (Ảnh: Reuters)

Tàu USS Gerald R. Ford bị hư hỏng sau khi xảy ra đám cháy bắt nguồn từ lỗ thông gió của máy sấy trong khu giặt, khiến lực lượng trên tàu mất hơn 30 tiếng để khống chế. Sự việc khiến hơn 600 thủy thủ trên tàu mất chỗ ngủ, phải nằm vạ vật trên sàn nhà, mặt bàn. Nhiều thủy thủ cũng không thể giặt đồ trong những ngày qua.

Hôm 13/3, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Dan Caine cho biết Lầu Năm Góc đã biết về vụ cháy trên tàu USS Gerald R. Ford.

“Chúng tôi đang nghĩ đến những thành viên phi hành đoàn bị thương trong vụ hỏa hoạn. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng mọi người sẽ ổn và chúng tôi rất biết ơn vì điều đó", Tướng Caine từng nói trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là tàu sân bay tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, được triển khai lần đầu đến vùng biển Caribbean như một phần trong kế hoạch tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực giữa lúc căng thẳng leo thang với Venezuela.

Đến tháng 2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ điều nhóm tác chiến tàu sân bay đến Trung Đông nhằm gây thêm áp lực lên Iran. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng được triển khai trong khu vực này.

Các thành viên thủy thủ đoàn trên Ford được thông báo đợt triển khai nhiều khả năng kéo dài tới tháng 5, đồng nghĩa họ có thể phải làm nhiệm vụ trên biển tròn một năm, gấp đôi thời gian hoạt động thông thường của một tàu sân bay.