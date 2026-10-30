Mr Pips khai 'tùy hứng' mua ô tô 4 tỷ đồng cho anh trai người yêu

(VTC News) -

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

Đại diện VKSND TP Hà Nội thẩm vấn Phó Đức Nam. Phó Đức Nam khai về mối quan hệ với Nguyễn Thanh Phong, Mr Pips nói Phong là anh trai người yêu mình (bị cáo Nguyễn Thanh Tâm). Thời gian quen biết, Nam cho Phong mượn tiền mua nhà và hỗ trợ mua ô tô.

“Bị cáo có hỗ trợ anh Phong mua xe Volvo XC90 trị giá 4 tỷ đồng. Bị cáo cho Phong vì Phong là anh trai người yêu bị cáo, nên tùy hứng thì mua thôi”, Mr Pips trình bày.

Đại diện VKS nhắc lại khoản tiền 200 triệu đồng Mr Pips từng đòi anh trai người yêu, Mr Pips đáp lại: “Tiền nào ra tiền đấy, Phong vay tiền mua nhà thì bị cáo cho vay, nợ thì phải đòi”.

Tiếp theo, đến lượt Nguyễn Thanh Tâm - người yêu Mr Pips lên bục khai báo. Trả lời đại diện VKS, Tâm cho biết năm 2017, bị cáo thực tập tại Vincom TP.HCM, bên ngoài thấy tờ giấy thông báo công ty GKFX tuyển dụng nên đến phỏng vấn và trúng tuyển.

Tại đây, Tâm được phát tờ giấy có danh sách khách hàng cùng một chiếc điện thoại để gọi điện. Một thời gian sau, Tâm nghỉ việc. Trong một lần đi chơi với quản lý công ty này, Tâm và Nam gặp nhau, từ đó bị cáo có số điện thoại của Nam.

“Lúc đó Nam là sinh viên, sau đó bị cáo mới biết Nam đang là phiên dịch viên”, Tâm khai.

Tâm từng cùng Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ và gặp Uran tại văn phòng. Đến năm 2019, Tâm mới biết Nam làm cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức. Tâm cũng thừa nhận đứng tên bất động sản giúp Mr Pips.

Mẹ Mr Pips khai lý do rút tiền gửi nhiều nơi khi con trai bị bắt

Trước đó, tại phần xét hỏi vào sáng cùng ngày, mẹ của Mr Pips là bị cáo Lê Thị Liễu thừa nhận những sai lầm của bản thân sau khi con trai bị bắt, đồng thời trình bày về nguồn gốc số tiền hàng trăm tỷ đồng được vợ chồng bà cất giữ.

Bị cáo Lê Thị Liễu khai, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, sau khi bán bất động sản, Nam chuyển tiền cho bố mẹ giữ hộ. Trong đó, ông Phó Đức Thắng đã chuyển cho vợ 121 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bà Liễu chuyển lại cho chồng 30 tỷ đồng nên số tiền thực tế bà quản lý chỉ còn hơn 90 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng, trong số tiền này có một phần tài sản của vợ chồng bà.

HĐXX đặt câu hỏi vì sao sau khi biết con trai bị bắt, bà lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi mang đi gửi ở nhiều nơi. Giải thích về hành vi này, bà Liễu cho biết khi Nam bị bắt, vợ chồng bà được cơ quan điều tra mời lên làm việc.

Thời điểm đó, do quá bất ngờ trước việc con trai vướng vòng lao lý, cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, bà rơi vào trạng thái hoang mang, rối trí. Theo bị cáo, trong lúc bàng hoàng, bà nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai. Nếu sau này Nam bị xác định có hành vi phạm tội, số tài sản này sẽ được sử dụng để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, sau khi rút tiền, bị cáo nhận thấy số tiền mặt là đồng Việt Nam quá lớn. Trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng, việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bà lo ngại không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bị cáo quyết định chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhiều nơi.

Bà Liễu thừa nhận, sau khi được cơ quan điều tra giải thích, bị cáo mới nhận thức được việc rút tiền, chuyển đổi sang ngoại tệ rồi mang đi cất giữ đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Bị cáo Liễu xin HĐXX cho phép được trình bày thêm một số vấn đề liên quan đến các bị cáo và tình trạng sức khỏe của con trai.

Bị cáo cho biết năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Theo lời bà Liễu, các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Bà Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau.

Theo bị cáo, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội, TAND TP Hà Nội và Trại tạm giam số 1. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, theo lời bà Liễu, Nam vẫn chưa được đưa đi giám định pháp y tâm thần.

Khi bà Liễu tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai, chủ tọa ngắt lời và đặt câu hỏi về mục đích của việc liên tục gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần.

Trả lời chủ tọa, bà Liễu khẳng định bản thân không cho rằng cứ mắc bệnh tâm thần là mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tuy nhiên, với tư cách là một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường cần được đánh giá đầy đủ. Bà Liễu cho rằng, người hiểu rõ và phải chịu đựng nhiều nhất trước những biến đổi tâm lý của Nam là Nguyễn Thanh Tâm, người được bà giới thiệu là vợ chưa cưới của con trai.

Ngoài ra, Lê Khắc Ngọ cũng là người từng ở bên cạnh Nam, chứng kiến những thay đổi trong hành vi, tâm lý của bị cáo này. Theo lời bà Liễu, khi ở giai đoạn trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống.

Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1-2h sáng.

“Tôi không cho rằng có bệnh là mất khả năng nhận thức. Tuy nhiên, bị cáo mong việc xét xử Nam được thực hiện một cách khách quan, khoa học và toàn diện, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe của bị cáo”, bà Liễu trình bày.

Trước lời giải thích này, chủ tọa tiếp tục truy vấn: “Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?”.

Đáp lời chủ tọa, bà Liễu bày tỏ sự đau lòng trước những thiệt hại mà các bị hại phải gánh chịu, đồng thời gửi lời xin lỗi đến những người có mặt tại phiên tòa. Bà cho rằng một người bình thường, lương thiện sẽ không thực hiện những hành vi như vậy.

Tuy nhiên, mẹ của Mr Pips lý giải rằng Nam còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị đồng tiền làm mờ mắt. Bà Liễu tiếp tục đề nghị HĐXX xem xét yếu tố bệnh lý của con trai, đồng thời cho biết gia đình có 3 người mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Nghe đến đây, chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời bị cáo và nói: “HĐXX hiểu tâm tư và cảm giác của bị cáo, nhưng đối với một người tự nhiên có nhiều tiền như thế, khả năng cũng mắc những hành vi bất thường thật”.