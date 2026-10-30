Bố đẻ Mr Pips khai việc chi 100.000 USD 'chạy' giám định tâm thần cho con

(VTC News) -

Ngày 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips).

Trong vụ án, Phó Đức Thắng, bố đẻ của Mr Pips bị truy tố về tội Rửa tiền

Khai tại tòa, ông Thắng thừa nhận hành vi phạm tội và đồng ý với nội dung truy tố của VKS.

Bị cáo trình bày, trước khi Phó Đức Nam bị bắt, ông không biết con trai có hành vi phạm tội. Khi Nam đưa tiền cho bố mẹ để mua bất động sản, ông Thắng cho rằng đây là việc bình thường bởi thời điểm đó con chưa lập gia đình.

Tuy nhiên, sau khi Nam bị bắt, ông Thắng thừa nhận đã có những hành vi sai trái nhằm cất giấu tiền, tài sản.

Mr Pips tại toà.

Theo lời khai, bị cáo đã rút tổng cộng 97 tỷ đồng từ 3 tài khoản ngân hàng, sau đó nhờ người thân trong gia đình, gồm các cháu, em và một số bạn bè, đồng nghiệp cất giữ.

Liên quan đến việc nhờ người thân cất giữ tài sản, bị cáo Thắng khai đã đưa 7 tỷ đồng cho Phó Đức Tuấn. Trước lời khai này, HĐXX truy vấn: “Bị cáo đưa tiền cho Phó Đức Tuấn để làm gì?”. Bị cáo Thắng thừa nhận đây là một trong những sai lầm lớn của bản thân sau khi con trai bị bắt.

Bị cáo trình bày, trong số tiền đã đưa cho người thân, bạn bè cất giữ, có một phần là tài sản hợp pháp của vợ chồng ông.

Cụ thể, ông Thắng khai đã bán 2 căn hộ tại Hà Nội và sau đó thu về tổng cộng 187 tỷ đồng. Trong số tiền này, bị cáo cho rằng có hơn 40 tỷ đồng thuộc sở hữu của vợ chồng mình.

Khi HĐXX yêu cầu làm rõ căn cứ chứng minh nguồn gốc số tiền trên, ông Thắng giải thích, năm 2020 vợ chồng ông mua một căn biệt thự tại quận 9 cũ (TP.HCM). Đến tháng 5/2023, vợ chồng ông bán căn biệt thự này với giá 38 tỷ đồng. Ngoài khoản tiền bán nhà, gia đình còn có khoảng 2 tỷ đồng tiền mặt tích lũy.

Ông Thắng cho biết, đây là những cơ sở để xác định hơn 40 tỷ đồng trong tổng số tiền 187 tỷ đồng nói trên là tài sản của vợ chồng ông.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX làm rõ việc ông Thắng đưa 100.000 USD cho bị cáo Nguyễn Đăng Quang, người từng công tác trong ngành công an, liên quan việc đề nghị đưa Phó Đức Nam đi giám định tâm thần.

Về vấn đề này, ông Thắng trình bày trưa 30/10/2024, Phó Đức Nam bị bắt. Sau đó, ông đến trụ sở công an tại TP.HCM để xin gặp con trai.

Tại đây, ông nhận thấy Nam có biểu hiện bệnh nặng nên đã trình bày về hồ sơ bệnh án của con với cán bộ điều tra. Đến khoảng 3h hôm sau, Nam được đưa đến Bệnh viện Tâm thần tại TP.HCM để thăm khám.

Vì vậy, ông đã tìm đến Nguyễn Đăng Quang, nhờ người này giúp đỡ để Nam được đưa đi giám định tâm thần sớm.

Tại tòa, ông Thắng thừa nhận đã đưa cho Quang 100.000 USD, tương đương hơn 2,5 tỷ đồng. Do thời điểm đó đang phải giải quyết nhiều công việc liên quan việc con trai bị bắt, ông không trực tiếp giao tiền mà nhờ một người cháu mang tiền đưa cho Quang.

Trong phần xét hỏi, HĐXX cũng đề cập đến yếu tố tình thân khi xem xét hành vi của bị cáo Thắng, bởi Phó Đức Nam là con trai của bị cáo Thắng. Trước khi kết thúc phần trình bày, bị cáo Thắng gửi lời xin lỗi đến những người bị hại trong vụ án.

Bị cáo cho rằng, với tư cách là người cha, bản thân cũng phải chịu một phần trách nhiệm trước những việc làm sai trái của con trai.

Bị cáo cũng cho biết, sau khi vụ án xảy ra, gia đình rơi vào hoàn cảnh rất bi thảm và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò và hành vi phạm tội của bản thân để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhận mức án nhẹ nhất.