'Cảm ơn' cán bộ, Cây xanh Công Minh được tạo điều kiện trúng thầu ra sao?

(VTC News) -

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại hệ thống Cây xanh Công Minh và nhiều địa phương. Trong đó, những sai phạm tại các huyện Cam Lộ và Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (trước đây), được cơ quan tố tụng làm rõ, với nhiều tình tiết liên quan đến việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu và các khoản tiền được đưa sau khi thực hiện dự án.

Những khoản tiền “cảm ơn” tại Cam Lộ

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2023, huyện Cam Lộ được UBND tỉnh cấp vốn thực hiện 5 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 11,5 tỷ đồng. Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ làm chủ đầu tư.

Trong quá trình triển khai, một số cán bộ có trách nhiệm trong hoạt động đấu thầu đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia và trúng thầu.

Cụ thể, giai đoạn 2019-2020, ông Trần Hoài Linh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ, được xác định đã tạo điều kiện để Phan Duy Châu xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, giúp doanh nghiệp tham gia đấu thầu và trúng 2 dự án.

Cáo trạng xác định hành vi này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,23 tỷ đồng.

Quyết định truy nã Nguyễn Công Minh của Bộ Công an.

Sau khi thực hiện xong dự án, vào dịp lễ, Tết năm 2020, Linh được Châu đưa tổng cộng 120 triệu đồng. Ngoài ra, Linh còn nhận tiền từ một số cá nhân khác trong hệ thống Cây xanh Công Minh.

Cùng thời gian này, các khoản tiền được đưa cho một số cán bộ địa phương sau khi dự án hoàn thành.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2021-2022, ông Trần Kiêm Tiến, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ, tạo điều kiện cho Phan Duy Châu tham gia đấu thầu và trúng 2 dự án.

Sau khi thực hiện xong các dự án, vào dịp lễ, Tết năm 2021-2022, Tiến được Châu đưa tổng cộng 360 triệu đồng.

Ngoài khoản tiền trên, cáo trạng còn nêu việc một số cán bộ khác tại Cam Lộ nhận tiền từ đại diện doanh nghiệp sau khi các dự án được triển khai.

Trong năm 2023, ông Hoàng Tấn Cương, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lộ, bị cáo buộc tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh trúng một dự án trồng, chăm sóc cây xanh. Hành vi này được xác định gây thiệt hại hơn 557 triệu đồng.

Sau khi thực hiện dự án, vào dịp Tết năm 2024, Cương được Phan Duy Châu đưa 80 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định Cương nhận thêm tiền từ một số cá nhân khác có liên quan.

Cựu Chủ tịch huyện Triệu Phong giúp trúng 5 dự án

Không chỉ tại Cam Lộ, cơ quan tố tụng còn làm rõ sai phạm trong hoạt động đấu thầu các dự án cây xanh tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, huyện Triệu Phong được UBND tỉnh cấp vốn thực hiện 5 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, với tổng mức đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng. Để thực hiện các dự án, UBND huyện Triệu Phong giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư.

Quá trình đấu thầu, Phan Duy Châu đã liên hệ, gặp ông Phan Văn Linh, khi đó là Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, để nhờ tạo điều kiện cho hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia và trúng thầu.

Ông Linh đã giới thiệu Châu gặp các cán bộ có liên quan, đồng thời tạo điều kiện trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và lựa chọn nhà thầu. Từ đó, các doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh trúng cả 5 dự án tại huyện Triệu Phong.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của các bị can liên quan đến 5 dự án này gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,19 tỷ đồng.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện các dự án, Phan Duy Châu đã đưa cho ông Phan Văn Linh tổng cộng 260 triệu đồng.

Theo cáo trạng, ông Linh đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho Châu.

Ngoài cựu Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, cáo trạng còn đề cập vai trò của một số cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện trong việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Trong đó, ông Bùi Văn Trúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong, được xác định có hành vi tạo điều kiện để Phan Duy Châu phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu và tham gia đấu thầu.

Cáo trạng xác định hành vi của ông Trúc liên quan đến thiệt hại hơn 6,19 tỷ đồng. Sau khi thực hiện các dự án, vào dịp Tết các năm 2020, 2021 và 2022, ông Trúc được Phan Duy Châu đưa tổng cộng 100 triệu đồng.