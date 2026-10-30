Hé lộ cách Công ty Cây xanh Công Minh trúng thầu 6 dự án tại Gio Linh

(VTC News) -

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại hệ thống Cây xanh Công Minh và các địa phương liên quan. Trong đó, cơ quan tố tụng làm rõ những sai phạm trong hoạt động đấu thầu các dự án trồng, chăm sóc cây xanh tại huyện Gio Linh (trước đây), tỉnh Quảng Trị.

Can thiệp từ khâu lập hồ sơ

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2023, huyện Gio Linh được UBND tỉnh Quảng Trị cấp vốn thực hiện 6 dự án trồng, chăm sóc cây xanh, với tổng giá trị hợp đồng hơn 14,72 tỷ đồng.

UBND huyện Gio Linh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư.

Để thực hiện các dự án, Phan Duy Châu, đại diện hệ thống Cây xanh Công Minh, đã liên hệ với một số cán bộ địa phương nhằm được tạo điều kiện tham gia đấu thầu.

Một dự án trồng, chăm sóc cây xanh do Cây xanh Công Minh thực hiện.

Cáo trạng xác định, ông Nguyễn Thanh Đăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án, cùng một số cán bộ có liên quan đã tạo điều kiện để Châu tham gia ngay từ khâu chuẩn bị dự án.

Theo đó, Châu được giới thiệu và phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu. Trong quá trình này, Châu cung cấp thông tin về chủng loại cây, số lượng và đơn giá cây để đơn vị tư vấn đưa vào hồ sơ.

Đáng chú ý, việc lựa chọn chủng loại, số lượng và đơn giá cây được thực hiện theo hướng phù hợp với nguồn cây mà Châu đã chuẩn bị, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu.

Sau khi báo cáo kinh tế - kỹ thuật và hồ sơ mời thầu được phê duyệt, các doanh nghiệp trong hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu và trúng thầu.

Theo cơ quan tố tụng, việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia chuẩn bị hồ sơ rồi tiếp tục tham gia đấu thầu đã vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Vai trò của hai cựu Chủ tịch huyện

Cáo trạng làm rõ trách nhiệm của nhiều cá nhân trong quá trình triển khai các dự án cây xanh tại Gio Linh, trong đó có hai cựu Chủ tịch UBND huyện.

Đối với ông Võ Đắc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cáo trạng xác định người này có hành vi chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Phan Duy Châu tham gia xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật và các công việc liên quan đến đấu thầu.

Trong thời gian ông Hòa giữ chức Chủ tịch UBND huyện, các dự án cây xanh được triển khai thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện. Ông Hòa chỉ đạo các cá nhân liên quan tạo điều kiện cho Châu phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện các công việc liên quan đến dự án.

Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Hòa gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,03 tỷ đồng.

Đối với ông Đặng Trọng Vân, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gio Linh, cáo trạng nêu việc người này tạo điều kiện để Phan Duy Châu tham gia xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu.

Trong quá trình triển khai dự án, ông Vân đã chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện để Châu tham gia các công việc liên quan đến hồ sơ dự án. Hành vi của ông Vân được xác định gây thiệt hại hơn 3,68 tỷ đồng.

Ngoài hai cựu Chủ tịch UBND huyện, cáo trạng còn đề cập trách nhiệm của một số cán bộ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Gio Linh.

Trong đó, ông Hoàng Chiến Công, Giám đốc Ban Quản lý dự án, bị cáo buộc tạo điều kiện để Phan Duy Châu phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu và tham gia đấu thầu. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của ông Công gây thiệt hại hơn 1,59 tỷ đồng.

Không chỉ cán bộ địa phương, cáo trạng còn làm rõ vai trò của những người đứng đầu các doanh nghiệp tư vấn tham gia lập, thẩm định hồ sơ dự án.

Ông Nguyễn Văn Duyên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Thịnh Hải, bị cáo buộc phối hợp với Phan Duy Châu trong quá trình lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chuẩn bị hồ sơ liên quan đến các dự án.

Theo cáo trạng, ông Duyên biết việc Châu tham gia lập hồ sơ, đồng thời đại diện hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu nhưng vẫn thực hiện các công việc được giao. Hành vi của ông Duyên gây thiệt hại hơn 16,52 tỷ đồng tại các dự án có liên quan.

Tương tự, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Cát Vĩnh Phát, bị cáo buộc phối hợp với Phan Duy Châu trong quá trình lập hồ sơ dự án, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia đấu thầu. Hành vi của ông Tiến được xác định gây thiệt hại hơn 4,34 tỷ đồng.

Đối với ông Nguyễn Lê Hoan, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ tài sản Toàn Cầu, cáo trạng nêu việc người này tham gia các công việc liên quan đến hồ sơ dự án, tạo điều kiện cho Phan Duy Châu và hệ thống Cây xanh Công Minh trong quá trình đấu thầu. Hành vi của ông Hoan gây thiệt hại hơn 4,56 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, những hành vi vi phạm trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ đã tạo điều kiện để hệ thống Cây xanh Công Minh tham gia, trúng thầu các dự án cây xanh tại Gio Linh.