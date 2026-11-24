8 giờ sáng, khi Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Bồ Đề (Hà Nội) mở cửa, cũng là lúc các cụ già đến “nhà trẻ” của mình. Sau khi được kiểm tra sức khỏe, đo huyết áp, các cụ cùng nhau tập dưỡng sinh, vận động theo những bài tập phù hợp với tuổi tác và thể trạng. Chỉ sau vài tháng tham gia, nhiều người đã cảm nhận rõ những chuyển biến tích cực.

Ông Đào Trọng Lượng, ở tổ dân phố số 33, không giấu được sự hài lòng: “Các hoạt động ở đây rất phù hợp với người cao tuổi, từ sáng cho tới chiều. Sáng tới nơi được đo huyết áp, tập thể dục, sinh hoạt tập thể. Trưa ăn cơm, nghỉ ngơi, chiều ngâm chân tinh dầu quế, chạy xung điện. Trước khi về, lại được kiểm tra sức khỏe thêm lần nữa”.

Điều khiến ông Lượng tâm đắc nhất không chỉ là sức khỏe cải thiện, mà còn là cảm giác được sẻ chia. “Ngoài gia đình chăm sóc, đến đây còn có cộng đồng chăm sóc. Chúng tôi thấy mô hình này thật tuyệt vời bởi không còn thấy mình già hay cô đơn nữa”, ông Lượng bày tỏ.

Ông Đào Trọng Lượng cảm thấy hài lòng khi đến Cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày.

Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Hợi mang trong mình nhiều bệnh nền như tim mạch, huyết áp, tiền đình, xương khớp... Khi con cháu đi làm, một mình bà quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, chỉ làm bạn với chiếc tivi. Vốn là người yêu thích thể dục, nhiều lúc bà cũng bật một số kênh để tập theo nhưng chỉ được vài ba phút lại bỏ dở vì luôn thấy tẻ nhạt.

Từ ngày tham gia mô hình chăm sóc ban ngày, bà đã tìm thấy niềm vui của mình. Bà chia sẻ, đây là một mô hình rất phù hợp với người cao tuổi: “Tôi thích đi tập thể dục nhưng một mình buồn lắm, chẳng muốn tập. Đến đây có các bạn cùng tập thể dục, vừa được vật lý trị liệu, giúp chữa bệnh mà hạn chế dùng thuốc. Điều đó rất quý đối với người cao tuổi”.

Bà Hợi được cùng tập thể dục với các bạn già, sức khỏe vì thế cũng được nâng lên

Từ ngày đến “nhà trẻ” dành cho người cao tuổi, cuộc sống của vợ chồng ông Nguyễn Đình Long (82 tuổi, khu phố Gia Thụy) rộn ràng hơn với những tiếng cười.

Hai năm trước, ông bị đột quỵ, chân tay thường xuyên tê cứng, việc đi lại phải nhờ vợ dìu đỡ. Tham gia Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày, được tập luyện, phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe thường xuyên, thể trạng của ông cải thiện rõ rệt.

Điều khiến ông vui hơn cả là mỗi ngày đều được gặp những người bạn đồng trang lứa để cùng tập luyện, trò chuyện và động viên nhau. “Đến đây vui lắm. Chúng tôi cùng tập những bài tập theo phương pháp của Nhật Bản, vừa tập vừa hát nên rất hào hứng. Không chỉ khỏe người, trí nhớ cũng tốt hơn vì ngày nào cũng được gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè”, ông Long chia sẻ.

Người cao tuổi đến cơ sở chăm sóc sức khỏe ban ngày được đón tiếp nhiệt tình, chăm sóc tận tụy đều cảm thấy hài lòng

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Quốc, Giám đốc Trạm Y tế phường Bồ Đề, mô hình được xây dựng từ nhu cầu thực tế của người dân. Trên địa bàn có nhiều người cao tuổi sống một mình hoặc ban ngày không có con cháu ở nhà chăm sóc, trong khi họ vẫn có nhu cầu được vận động, giao lưu và theo dõi sức khỏe thường xuyên.

Vì vậy, cơ sở chăm sóc ban ngày được kỳ vọng sẽ trở thành nơi để các cụ vừa được chăm sóc sức khỏe, vừa được kết nối cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiện, phường Bồ Đề áp dụng phương thức “thu hộ, chi hộ” với mức khoảng 2 triệu đồng/người/tháng. Chương trình hoạt động trong ngày được thiết kế khoa học gồm: Kiểm tra sức khỏe, vận động thể chất; sinh hoạt về tinh thần và chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền.

“Điều quan trọng nhất mà mô hình hướng tới không chỉ là giúp người cao tuổi khỏe hơn, mà còn để mỗi ngày các cụ đều có niềm vui, được kết nối với cộng đồng và không còn cảm giác cô đơn trong tuổi già”, bác sĩ Nguyễn Minh Quốc cho biết.

Mục tiêu tiếp theo, năm 2027 phường Bồ Đề sẽ triển khai thêm từ 1 đến 2 cơ sở. Đến năm 2030 sẽ có từ 3 đến 5 cơ sở, đảm bảo chăm sóc khoảng 300 người cao tuổi trên địa bàn.