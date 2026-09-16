Một lớp chuyên có 24 học bổng du học, 2 giải quốc tế, 13 giải quốc gia

(VTC News) -

Lớp 12 E55, chuyên Tiếng Trung Quốc, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, vừa khép lại hành trình THPT với nhiều kết quả nổi bật trong học tập và tuyển sinh đại học.

24 học bổng du học

Theo thông tin từ nhà trường, các thành viên lớp 12 E55 nhận tổng cộng 24 học bổng du học tại nhiều quốc gia. Bên cạnh Trung Quốc, học sinh trong lớp còn lựa chọn Mỹ, New Zealand và một số điểm đến khác để tiếp tục học tập.

Tại Trung Quốc, nhiều thành viên trúng tuyển các trường đại học lớn như Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Đại học Nhân dân Trung Quốc, Đại học Nam Kinh, Đại học Phúc Đán, Đại học Trung Sơn, Đại học Tài chính Kinh tế Thượng Hải, Đại học Nghệ thuật Nam Kinh…

Khép lại ba năm học, 24 học bổng du học, 13 giải học sinh giỏi quốc gia, 2 thành tích quốc tế cùng kết quả tuyển sinh đại học trở thành những dấu mốc đáng nhớ của tập thể E55 - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Ở Việt Nam, các thành viên lớp cũng lựa chọn những trường đại học như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao.

Đáng chú ý, lớp có một học sinh được giới thiệu là thủ khoa Đại học Ngoại thương.

13 giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung

Không chỉ ghi dấu ở kết quả tuyển sinh, E55 còn có thành tích đáng chú ý tại các kỳ thi học sinh giỏi.

Trong ba năm THPT, học sinh của lớp giành 13 giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Trung Quốc. Đây là một trong những dấu ấn nổi bật của tập thể lớp chuyên ngoại ngữ này.

Ở các sân chơi quốc tế, học sinh E55 đạt Giải Nhì thế giới năm 2024 và Quán quân châu lục năm 2025 tại cuộc thi Nhịp cầu Hán ngữ.

Các thành viên cũng đạt thành tích tại một số cuộc thi khác, trong đó có kỳ thi học sinh giỏi Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ và các cuộc thi Toán quốc tế.

Theo chia sẻ của tập thể lớp, hầu hết học sinh E55 đạt HSK 6, cấp độ cao nhất của kỳ thi năng lực Hán ngữ HSK.

Phía sau những con số về học bổng và giải thưởng là hành trình học tập của các thành viên E55 trong ba năm tại Chuyên Ngoại ngữ, cùng sự đồng hành của cô giáo chủ nhiệm Chu Minh Ngọc.

Những lựa chọn khác nhau cho thấy hướng đi sau THPT của học sinh E55 khá đa dạng, từ ngoại ngữ, kinh tế, đối ngoại đến các lĩnh vực khác.

Sau khi tốt nghiệp, mỗi học sinh lựa chọn hướng đi riêng. Có em tiếp tục theo đuổi chuyên ngành tại các đại học hàng đầu Trung Quốc, có em lựa chọn du học tại Mỹ, New Zealand; trong khi nhiều thành viên khác tiếp tục học tập tại các trường đại học lớn trong nước.

Từ nền tảng được xây dựng tại Chuyên Ngoại ngữ, các thành viên lớp chuyên Tiếng Trung Quốc sẽ tiếp tục hành trình học tập ở những môi trường mới, với những mục tiêu và lựa chọn riêng.