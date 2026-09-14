Một lớp có 93% học sinh SAT từ 1.500, 34 em IETLS từ 8.0, 17 suất du học quốc tế

(VTC News) -

Lớp 12A5 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) khép lại hành trình THPT với nhiều kết quả nổi bật trong học tập và tuyển sinh đại học.

Theo thông tin nhà trường chia sẻ, 93% trong tổng số 42 học sinh của lớp đạt từ 1.500 điểm SAT trở lên, trong đó một học sinh đạt điểm tuyệt đối 1.600/1.600. Bên cạnh đó, 34 học sinh đạt IELTS từ 8.0. Tập thể lớp có một học sinh giành giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và một học sinh đạt giải Ba Olympic Tiếng Anh Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tập thể lớp 12A5 - Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ ghi dấu với loạt thành tích ấn tượng,

17 học sinh giành suất du học quốc tế

Nhà trường cho biết 100% học sinh trong lớp trúng tuyển đại học trong nước hoặc quốc tế.

Trong đó, 17/42 học sinh sẽ tiếp tục du học tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong danh sách các trường mà học sinh trúng tuyển có các trường đại học như: National University of Singapore (NUS), Wesleyan University, The University of Hong Kong (HKU), The Chinese University of Hong Kong (CUHK), University of Sydney, Aalto University và KU Leuven...

Đáng chú ý, Phạm Hoàng Nam là một trong 11 học sinh châu Á nhận Freeman Asian Scholarship của Wesleyan University. Suất học bổng toàn phần này có tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng cho toàn bộ khóa học; nam sinh đồng thời nhận học bổng 100% học phí tại Đại học Trung văn Hong Kong.

Một nhóm 5 học sinh gồm em Nguyễn Bình Minh, Phạm Tú Anh, Đỗ Trí Đức, Nguyễn Thùy Minh và Phạm Hoàng Hải Lam cũng nhận học bổng 100% học phí trong 4 năm tại Đại học Trung văn Hồng Kông.

Ở trong nước, một số học sinh cũng giành học bổng tài năng trị giá 70-80% tại VinUniversity.

Phía sau những con số

Nhìn lại hành trình ba năm của học sinh 12A5, cô Cao Thị Thuý Hoà, giáo viên chủ nhiệm lớp cho rằng những con số như SAT 1.600 hay IELTS 8.5 và việc chinh phục thành công các suất học bổng quốc tế chỉ là một phần của câu chuyện.

Cô Cao Thị Thúy Hòa cùng các học trò lớp 12A5.

Theo cô, điều đáng tự hào hơn là bản lĩnh được hình thành trong quá trình học tập: khả năng đặt mục tiêu lớn, kiên trì theo đuổi mục tiêu và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những cơ hội mới.

“Điều khiến tôi tự hào nhất ở 12A5 không chỉ là những con số 1.600 hay 8.5, mà là bản lĩnh các con đã rèn được để dám đặt mục tiêu lớn, dám bước ra thế giới và tự mình chinh phục những cánh cửa tưởng như rất xa”, cô chia sẻ.

Không chỉ nổi bật về thành tích cá nhân, 12A5 còn được giáo viên đánh giá là tập thể có sự gắn kết. Mỗi học sinh có thế mạnh và màu sắc riêng nhưng biết quan tâm, hỗ trợ, khích lệ nhau cùng tiến bộ. “Các con không đi một mình mà đi cùng nhau để tiến xa”, cô nói. Theo cô Hòa, ba từ khóa có thể khái quát chặng đường của lớp 12A5 là bản lĩnh - đoàn kết - trưởng thành.

Từ một tập thể 42 học sinh, mỗi em đang chuẩn bị bước vào một môi trường, hướng đi khác nhau.

Đó cũng là những hành trang được kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các em khi bước sang một giai đoạn mới, nơi những điểm số đẹp hay một suất học bổng là điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước.