Một lớp có 2 học sinh lập 'cú đúp' 9.0 IELTS

(VTC News) -

Nguyễn Linh Chi và Trần Hoàng Lê Thành, sinh năm 2009, học sinh lớp chuyên Anh 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội), mới đây cùng đạt mốc điểm tuyệt đối 9.0 IELTS - mức điểm cao nhất của kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế. Việc hai học sinh trong cùng một lớp đạt kết quả này được đánh giá là hiếm trong môi trường giáo dục phổ thông.

Theo phiếu điểm nhận tối qua 1/2, cả hai đều đạt Listening (Nghe) 9.0, Reading (Đọc) 9.0, Speaking (Nói) 9.0 và Writing (Viết) 8.0, qua đó đạt điểm tổng Overall tuyệt đối 9.0.

Nguyễn Linh Chi và Trần Hoàng Lê Thành, hai học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ vừa "chạm đỉnh" 9.0 IELTS.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận kết quả, Linh Chi cho biết em rất bất ngờ và không tin vào mắt mình. “Em thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua giới hạn trước đây của bản thân, nhưng cũng tự nhắc mình không được tự mãn", nữ sinh nói. Theo Chi, môi trường học tập tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, nơi xung quanh đều là những học sinh giỏi, giúp em luôn giữ tinh thần cầu tiến và không ngừng hoàn thiện.

Trong khi đó, Lê Thành cho biết em nhận kết quả chỉ 1 ngày sau khi dự thi. “Em cảm thấy vui và có cảm giác thành tựu sau một quá trình dài rèn luyện, học tập và trải nghiệm với tiếng Anh, cũng như đạt được mục tiêu đã đề ra từ đầu", Thành chia sẻ. Việc trong lớp có thêm một bạn đạt 9.0 IELTS, theo nam sinh này, là động lực để em tiếp tục cố gắng hơn trong học tập.

Tiếng Anh như một phần đời sống

Được biết, cả hai học sinh đều không coi tiếng Anh là một môn học thuần túy. Linh Chi duy trì thói quen sử dụng tiếng Anh hằng ngày qua đọc sách, xem video, phim ảnh và giao tiếp. “Khi tiếng Anh trở thành thói quen trong đời sống, kết quả đến một cách tự nhiên", Linh Chi nói.

Lê Thành cũng cho biết em sử dụng tiếng Anh trong học tập và cuộc sống bất cứ khi nào có thể, đồng thời rèn luyện tư duy bằng tiếng Anh.

“Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng với em, nó không khác gì ngôn ngữ mẹ đẻ. Việc được tiếp cận tiếng Anh từ sớm, học trong môi trường song ngữ và đặc biệt là tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ giúp em tự tin khi bước vào phòng thi”, Thành cho hay. Bên cạnh đó, em nhấn mạnh vai trò của giai đoạn ôn tập tập trung trước kỳ thi để hệ thống hóa kiến thức.

Trong bốn kỹ năng của IELTS, cả Linh Chi và Lê Thành đều đánh giá Writing là phần thử thách nhất. Linh Chi cho rằng đây là kỹ năng “sản xuất” ngôn ngữ, đòi hỏi khả năng phát triển ý tưởng và lập luận mạch lạc hơn là chỉ sử dụng cấu trúc phức tạp. Lê Thành cũng gặp khó khăn ở Writing, đặc biệt khi làm bài trên máy tính với thời gian hạn chế, song cho biết kết quả cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu đề ra.

Lê Thành và Linh Chi là hai học sinh xuất sắc nổi bật của lớp chuyên Anh 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Trước khi đạt 9.0 IELTS, Nguyễn Linh Chi đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhì học sinh giỏi cấp quận năm học 2023–2024; Giải Ba Olympic Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2023–2024; Giải Ba Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp thành phố năm học 2021–2022; Công đoàn viên chức Việt Nam khen thưởng giải Vàng cuộc thi tiếng Anh cuộc thi ASMO. Ngoài học tập, em tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, giao lưu văn hóa trong và ngoài nước.

Sau cột mốc 9.0 IELTS, Linh Chi đặt mục tiêu tiếp tục học tốt tại trường và chuẩn bị cho kỳ thi SAT. Với Lê Thành, mục tiêu trước mắt là trúng tuyển vào trường đại học mong muốn. Nam sinh cũng đã thi đạt 1540/1600 điểm SAT, em hiện là gia sư dạy SAT cho một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. Ngoài ra, Thành là thành viên cấp cao của câu lạc bộ Khoa học ở trường Chuyên Ngoại ngữ.

“Dù con đường phía trước có nhiều thử thách, em tin rằng sống đúng với bản thân, theo đuổi đam mê và luôn có kế hoạch rõ ràng cho từng hành động sẽ là kim chỉ nam cho mình", Thành chia sẻ.

Thầy Nguyễn Phi Điệp, giáo viên Chủ nhiệm lớp chuyên Anh 11A9 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội cho biết, Linh Chi là một lớp trưởng tích cực, nhiệt tình và trách nhiệm trong hoạt động của lớp, được các thầy cô và bạn bè quý mến. "Ở em luôn có sự chỉn chu trong mọi hoạt động, cả học tập cũng như công việc tập thể. Chi cũng luôn thể hiện sự ổn định, học toàn diện tốt đều ở tất cả môn học và các học kì đều có kết quả tổng kết ở tất cả môn học đạt 9.0 trở lên".

Trong khi đó, Lê Thành là một học sinh để lại ấn tượng mạnh với tất cả thầy cô giảng dạy về khả năng tư duy và trình bày vấn đề sắc sảo. "Đặc biệt, em thể hiện rõ năng lực tiếng Anh của mình ở việc có thể tư duy về vấn đề trực tiếp bằng tiếng Anh một cách nhanh chóng, sâu sắc. Đồng thời, với kĩ năng phản biện tốt, Thành cũng học đều cả các môn khoa học xã hội và là một trong những học sinh xuất sắc toàn diện của lớp".