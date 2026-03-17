Mỏ khí đốt lớn bậc nhất thế giới bị UAV tấn công, UAE tạm dừng khai thác

Mỏ Shah ở UAE bốc cháy sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran.

Theo CNN, một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây ra hỏa hoạn tại mỏ khí Shah - một trong mỏ khai thác khí đốt lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), buộc nhà chức trách phải tạm ngừng hoạt động để đánh giá thiệt hại.

Ngày 16/3, giới chức Abu Dhabi xác nhận các lực lượng chức năng đã nhanh chóng ứng phó với vụ cháy phát sinh sau cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào mỏ khí Shah, nằm cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 180 km về phía tây nam.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, cơ quan này cho biết: “Các đội chuyên trách đã kiểm soát thành công đám cháy tại mỏ khí Shah sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Đám cháy đã được khống chế và không có thương vong nào được báo cáo".

Mỏ Shah là một trong mỏ khai thác khí đốt lớn nhất thế giới.

Mỏ Shah là một trong những mỏ khí lớn nhất thế giới, với công suất khoảng 1,28 tỷ feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày, do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) vận hành. Đây là cơ sở đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng của UAE.

Sau sự cố, toàn bộ hoạt động khai thác tại mỏ đã bị tạm dừng nhằm phục vụ công tác đánh giá thiệt hại và đảm bảo an toàn. Giới chức cũng kêu gọi người dân chỉ theo dõi thông tin từ các nguồn chính thức, tránh lan truyền tin đồn chưa được kiểm chứng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, khi các cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông của UAE liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó cùng ngày, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng cũng đã bùng phát tại khu công nghiệp dầu khí Fujairah sau một cuộc tấn công bằng UAV.