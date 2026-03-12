Tên lửa Iran xuyên qua lớp phòng thủ đánh chặn Patriot, lao thẳng kho dầu UAE

(VTC News) -

Hệ thống Patriot đã khai hỏa tối thiểu 6 tên lửa đánh chặn nhằm bảo vệ khu vực kho dầu Fujairah. (Video: Middle East Observer)

Video được một thuỷ thủ Trung Quốc công bố cho thấy hệ thống phòng không Patriot tại UAE đã phóng nhiều tên lửa đánh chặn nhằm ngăn chặn cuộc tập kích được cho là của Iran, nhưng vẫn không thể chặn hết các mục tiêu.

Hình ảnh trong video cho thấy hệ thống Patriot đã bắn tối thiểu 6 tên lửa đánh chặn nhằm bảo vệ khu vực kho dầu Fujairah tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, ít nhất hai tên lửa đạn đạo của Iran vẫn xuyên qua hệ thống phòng không và lao xuống mục tiêu, gây ra những vụ nổ lớn.

Hiện chưa rõ thời điểm chính xác đoạn video được ghi lại, cũng như liệu các tên lửa này có cùng nhắm vào một mục tiêu hay không.

UAE chưa công bố chi tiết về vụ tấn công được cho là nhằm vào kho dầu ở Fujairah. Theo thông báo của giới chức địa phương ngày 3/3, một đám cháy đã bùng phát tại cảng Fujairah sau khi các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị hệ thống phòng không UAE bắn hạ rơi xuống khu vực này.

Khói bốc lên nghi ngút sau vụ hoả hoạn tại khu dầu mỏ Fujairah. (Video: Reuters)

Vụ hoả hoạn khiến việc tiếp nhiên liệu cho tàu tại Fujairah, một trung tâm tiếp nhiên liệu lớn ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất chậm lại. Trong khi đó, nhu cầu tại các trung tâm tiếp nhiên liệu khác, bao gồm cả Singapore, dự kiến ​​sẽ tăng lên.

Công ty lưu trữ dầu Vopak cho biết đã tạm thời dừng hoạt động bốc dỡ hàng hóa lên tàu tại nhà ga Fujairah sau vụ hỏa hoạn, dù các hoạt động khác tại cơ sở này vẫn diễn ra bình thường. Trước đó một ngày, VTTI cũng thông báo tạm ngừng vận hành tại nhà ga của mình.

Trong các đợt tấn công quy mô lớn của Iran, Mỹ và các đồng minh buộc phải sử dụng liên tục các hệ thống Patriot và THAAD để đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV.

Giá mỗi tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE được ước tính khoảng 4-5 triệu USD. Trong khi đó, mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá khoảng 15,5 triệu USD. Trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày năm 2025, Mỹ đã phóng hơn 150 tên lửa THAAD, tiêu tốn khoảng 2,35 tỷ USD.

Các cuộc tấn công hiện tại của Iran được cho là dày đặc hơn đáng kể, khiến số tên lửa đánh chặn phải sử dụng tăng mạnh. Theo ước tính thận trọng của nhiều nhà phân tích quân sự, riêng chi phí vận hành hệ thống THAAD và Patriot trong tuần đầu giao tranh năm 2026 đã có thể vượt 2,5-3 tỷ USD.

Fujairah nằm trên bờ biển phía đông của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gần cửa vào eo biển Hormuz. Xung đột giữa Mỹ và Iran đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu trong khu vực, khiến giá nhiên liệu tại Fujairah tăng mạnh.