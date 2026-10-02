Mẹ người Mông không thạo tiếng Việt, con trai 19 tuổi làm 'cầu nối' với bác sĩ

(VTC News) -

Chị L.T.T (44 tuổi, dân tộc Mông) phát hiện một khối bất thường vùng góc hàm bên phải từ 5 tháng trước. Khi khối u ngày càng lớn, gia đình đưa chị đi thăm khám tại cơ sở y tế địa phương và được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị chuyên sâu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận khối u vùng góc hàm phải kích thước khoảng 5×6cm, kèm một số hạch vùng cổ. Người bệnh được thực hiện các xét nghiệm và thăm dò cần thiết, trong đó có siêu âm vùng cổ - mặt, đánh giá tuyến nước bọt và chụp cắt lớp vi tính vùng hàm mặt có tiêm thuốc cản quang.

Kết quả cho thấy tổn thương tại tuyến nước bọt mang tai phải có đặc điểm nghi ngờ ác tính. Người bệnh tiếp tục được đánh giá và thực hiện giải phẫu bệnh để xác định bản chất tổn thương. Kết quả xác định người bệnh mắc ung thư tuyến nước bọt mang tai phải.

Với vị trí và kích thước tổn thương, các bác sĩ tại Khoa Phẫu thuật Ung bướu đã phẫu thuật nhằm kiểm soát khối u của người bệnh.

Nữ bệnh nhân được bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

ThS.BS Thân Ngọc Minh - Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Ung bướu cho biết, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự thận trọng trong từng bước thực hiện, từ đánh giá phạm vi tổn thương, xác định mối liên quan của khối u với các cấu trúc lân cận đến bóc tách và xử lý tổn thương.

Đặc biệt, ê-kíp phẫu thuật luôn chú trọng bảo tồn tối đa dây thần kinh mặt và chức năng vận động các cơ vùng mặt, giúp duy trì khả năng nhắm mắt, cười, biểu cảm khuôn mặt và vận động môi miệng, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ liệt mặt sau phẫu thuật.

Trong ca bệnh này, điều đặc biệt là y bác sĩ và người nhà đã vượt qua rào cản ngôn ngữ. Do chị T. không thông thạo tiếng Việt, việc trao đổi thông tin trực tiếp từ chị T với y bác sĩ ngay từ những ngày đầu nhập viện gặp rất nhiều trở ngại.

Trong hoàn cảnh đó, em V.M.L - con trai chị T 19 tuổi trở thành cầu nối giữa mẹ và bác sĩ. Mọi chỉ dẫn chăm sóc, giải thích về bệnh tình hay phác đồ điều trị từ bác sĩ, điều dưỡng đều được M.L kiên nhẫn chuyển ngữ sang tiếng Mông cho mẹ. Ngược lại, những mong muốn của người mẹ cũng được em truyền đạt chính xác tới đội ngũ y tế.

Sự kiên trì, chủ động lắng nghe của nhân viên y tế kết hợp cùng “chiếc cầu nối” 19 tuổi đã nhanh chóng xóa bỏ sự xa lạ ban đầu, giúp chị T. thấu hiểu thông tin và chủ động phối hợp điều trị.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc để chuẩn bị cho các bước điều trị tiếp theo.