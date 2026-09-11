Mẹ hoãn điều trị ung thư để con chào đời an toàn

(VTC News) -

Tháng 4/2026, chị Nguyễn Thu Hằng đến thăm khám trong tình trạng kiệt quệ. Khối u trực tràng phát hiện khi mang thai nay đã tiến triển lên giai đoạn nặng hơn, xâm lấn lan rộng và chỉ cách mép hậu môn khoảng 2,5 cm.

Trước đó, dù được chẩn đoán ung thư giai đoạn khi mang thai đứa con thứ ba, chị Hằng vẫn gạt đi cơ hội điều trị sớm vì lo ngại hóa chất ảnh hưởng tới con. Chị cố chịu đựng cơn đau, sinh nở an toàn rồi ở nhà chăm con thêm 4 tháng. Khi quay lại bệnh viện, cơ thể chị suy kiệt nghiêm trọng.

Chị được cho điều trị hóa xạ trị tiền phẫu rồi tiếp tục phác đồ ung thư. Tuy nhiên, qua ba đợt hóa trị, cơ thể người mẹ rệu rã dần. Chị chỉ còn vỏn vẹn 35 kg, những cơn đau dữ dội vùng tầng sinh môn hành hạ khiến chị không thể ăn ngủ.

Nhận thấy thể trạng bệnh nhân không thể chịu thêm hóa chất, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ngoại khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông quyết định mổ nội soi cắt cụt trực tràng qua đường bụng - tầng sinh môn.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân sau phẫu thuật. (Ảnh: Diễm Ly)

Thách thức lớn xuất hiện ngay trên bàn mổ. Khi phẫu thuật từ đường bụng, bác sĩ phát hiện mảng bám ung thư dính chặt vào tổ chức trước xương cùng, nằm rất sâu. Nhận thấy tiếp tục bóc tách từ phía bụng dễ gây tổn thương các cơ quan lân cận, ê-kíp quyết định chuyển hướng sang đường tầng sinh môn.

Tuy nhiên, đây lại là “vùng cấm” nguy hiểm do tập trung dày đặc hệ thống tĩnh mạch trước xương cùng. Chỉ cần một sai sót nhỏ làm rách tĩnh mạch, bệnh nhân có thể mất máu cấp tính và tử vong ngay trên bàn mổ.

Đứng trước ranh giới mong mong giữa rủi ro mất máu và nguy cơ ung thư tái phát nếu bỏ dở, các bác sĩ rà soát tỉ mỉ từng mốc giải phẫu, chuẩn bị sẵn mọi phương án cầm máu khẩn cấp rồi tỉ mẩn bóc tách từng mm tổn thương. Ca mổ nghẹt thở kết thúc thành công.

Đến ngày thứ 5 sau phẫu thuật, chị Hằng đã có thể ngồi dậy, tinh thần tươi tỉnh trở lại và cắt đứt hẳn những cơn đau dai dẳng.

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, y học hiện đại không bắt buộc phụ nữ mang thai mắc ung thư phải lựa chọn “mẹ hoặc con”. Phẫu thuật vẫn có thể triển khai an toàn khi có chỉ định, và một số loại hóa chất được phép dùng sau tuần thai thứ 12 mà không làm tăng tỷ lệ dị tật bẩm sinh ở trẻ. Các kỹ thuật chẩn đoán như siêu âm, nội soi hay chụp MRI không thuốc đối quang từ cũng rất an toàn.

“Khối u không bao giờ đợi người mẹ. Đôi khi sự dũng cảm nhất không phải là hy sinh mạng sống, mà là bước vào chiến đấu để giành lấy cơ hội sống tiếp bên con”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.