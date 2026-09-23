‘Mẹ chồng triệu view’ trên TikTok đóng 'Hộ linh tráng sĩ': Tôi không 'cướp' nghề

(VTC News) -

Video: Tiêu Thố gây sốt mạng với series “Mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến”.

Tiêu Thố, tên thật Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 1999 tại Hạ Long, Quảng Ninh) là nhà sáng tạo nội dung được nhiều khán giả biết đến qua những video hài hước trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, series “Mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến” gây sốt với hàng triệu view, giúp Tiêu Thố càng trở thành gương mặt quen thuộc. Hình ảnh bà mẹ chồng hài hước, trẻ trung, nhiều năng lượng đã trở thành dấu ấn riêng của cô trên TikTok.

Ít ai biết cô gái mang vẻ nhí nhố, khán giả cứ nhìn mặt là phải bật cười ấy đã nhiều năm gắn bó với sân khấu, tự viết kịch bản, tự quay, dựng và diễn trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung có tiếng trên mạng xã hội.

Sau một số vai diễn nhỏ trong các phim điện ảnh “Hoa hồng giấy”, “Thế hệ kỳ tích”, Tiêu Thố tiếp tục thử sức với lĩnh vực này qua bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. Những lần đứng trước máy quay trong môi trường làm phim chuyên nghiệp khiến cô càng chắc chắn rằng diễn xuất không chỉ là một cuộc thử nghiệm.

Đóng phim điện ảnh, Tiêu Thố muốn thoát khỏi hình ảnh hài hước quen thuộc trên mạng xã hội. (Ảnh: Nhật Thùy)

TikToker đi đóng phim không phải là “cướp nghề”

Tham gia “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”, phim lịch sử cổ trang có quy mô đầu tư lớn và quy tụ nhiều nghệ sĩ, Tiêu Thố thừa nhận cô từng thấy áp lực. “Lần đầu được tham gia một phim kinh phí lớn, mọi khâu đều chuyên nghiệp nên khi lên set quay, tôi áp lực về chuyện làm cách nào bắt nhịp nhanh nhất với mọi người trong thời gian ngắn”, Tiêu Thố chia sẻ.

Cảm giác ấy nhanh chóng được giải tỏa khi được làm việc với ê-kíp mà cô nhận xét là “rất dễ thương”. Mọi người trong đoàn không phân biệt các thành viên là TikToker hay đã có nhiều năm hoạt động điện ảnh chuyên nghiệp.

Thời điểm nhận lời tham gia phim, Tiêu Thố mới sinh con được khoảng 6 tháng. Công ty sản xuất ngỏ lời mời và dù hoàn cảnh cá nhân không thuận lợi, cô vẫn rất hào hứng với vai diễn có màu sắc hài hước, nhí nhảnh. Tiêu Thố cho biết trước đó cô đã có cơ hội làm việc với các đoàn phim truyền hình và dự án chiếu rạp nên không quá bỡ ngỡ khi bước vào môi trường sản xuất điện ảnh quy mô lớn.

Vai diễn của Tiêu Thố trong phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”. (Ảnh: NVCC)

Tiêu Thố tại buổi lễ công chiếu phim điện ảnh. (Ảnh: NVCC)

Điều khiến Tiêu Thố quan tâm hơn cả là cách nhìn nhận của khán giả về những người sáng tạo nội dung khi bước sang lĩnh vực diễn xuất. Cô tâm sự, có những ý kiến cho rằng người nổi tiếng trên mạng xã hội tham gia đóng phim ảnh có thể khiến diễn viên chuyên nghiệp bị “cướp nghề”.

Tuy nhiên, nữ TikToker không nhìn vấn đề theo cách đó: “Tôi không muốn bị đánh giá là TikToker đi đóng phim. Ranh giới giữa nhà sáng tạo nội dung và diễn viên không nên được nhìn nhận như hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Diễn viên cũng có thể làm nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, trong khi một nhà sáng tạo nội dung hoàn toàn có thể thử sức với diễn xuất nếu có năng lực và nghiêm túc đầu tư. Chỉ cần bạn có tài năng”.

Với cô, cơ hội không chỉ dành cho một nhóm người. Nếu một người muốn thử sức ở lĩnh vực mới và sẵn sàng bỏ thời gian, công sức để học hỏi, họ có quyền bắt đầu. Thành công hay không, cuối cùng vẫn được quyết định bằng năng lực và sự nghiêm túc của chính họ.

Tiêu Thố nói phần lớn kinh nghiệm diễn xuất của cô đến từ quan sát và tự học chứ chưa trải qua quá trình đào tạo diễn xuất bài bản trong thời gian dài. Chính vì vậy, sau những lần xuất hiện trên màn ảnh, cô càng xác định rõ nếu muốn theo nghề lâu thì bản năng là chưa đủ. Nữ TikToker muốn chủ động đi casting, tìm kiếm thông tin và thử sức với những dự án phù hợp thay vì ngồi chờ cơ hội.

Tiêu Thố thừa nhận phần lớn kinh nghiệm diễn xuất của cô đến từ quan sát và tự học. (Ảnh: NVCC)

“Tôi là người rất lì”

Tiêu Thố tự nhận như vậy khi nói về tính cách của mình. Cái “lì” ấy chính là sự kiên trì với những gì mình theo đuổi, bên cạnh hai từ “vui vẻ” và “nhiệt huyết” mà cô dùng để mô tả bản thân. Cái “lì” này thể hiện ngay trong cách cô dai dẳng “đeo bám” đam mê của mình cho đến lúc thành người có ảnh hưởng trên mạng.

Đam mê diễn xuất của Tiêu Thố không bắt đầu từ TikTok. Từ nhỏ, cô được mẹ cho xem nhiều phim, chương trình và các vở diễn. Mẹ kinh doanh băng đĩa nên các bộ phim, chương trình giải trí hấp dẫn là một phần quen thuộc trong tuổi thơ của cô.

Tiêu Thố kể: “Ngày bé mình đặc biệt yêu thích những nghệ sĩ hài như Minh Vượng, Vân Dung. Mình từng tự nghĩ kịch bản, phân vai cho những nhân vật như nô tỳ, thái giám rồi tự diễn. Có thời điểm, mình còn mơ được đóng vai quý phi, được mọi người yêu chiều”.

Dù bố mẹ không muốn con gái theo ngành biểu diễn, Tiêu Thố vẫn tìm cách đến gần sân khấu. Gia đình từng định hướng cô theo ngành báo chí hoặc công an. Cuối cùng, cô chọn báo chí, một phần bởi ngành học này vẫn cho cô cơ hội được đứng trước sân khấu và tiếp tục theo đuổi sở thích diễn xuất.

Từ năm nhất đại học, cô đã tham gia đội kịch. Có những vai chỉ xuất hiện vài giây như trong vở “Không gia đình”, nhưng với cô, việc được đứng trên sân khấu đã đủ mang lại cảm giác thăng hoa; có những lúc diễn không có tiền nhưng vẫn nhiệt huyết.

Những hình ảnh hài hước của Tiêu Thố trên mạng xã hội. (Ảnh: NVCC)

Khi tham gia cuộc đua sản xuất nội dung trên mạng, cô tự biên kịch, tự quay, tự dựng và tự diễn. Những năm tháng đó cũng rèn cho Tiêu Thố khả năng đứng trước máy quay, quan sát biểu cảm và tìm cách tạo tiếng cười.

Đây là lợi thế khi cô bước vào môi trường điện ảnh. Nhưng cũng chính những lợi thế ấy có thể trở thành giới hạn nếu cô chỉ được nhớ đến với các vai hài hước, chanh chua, đanh đá - những hình ảnh vốn khá gần với Tiêu Thố trên mạng xã hội. Vì vậy, cô muốn thử điều ngược lại.

Cô đặc biệt hứng thú với những nhân vật có tâm lý phức tạp, thậm chí là vai phản diện. Thay vì tiếp tục khai thác hình ảnh quen thuộc, Tiêu Thố muốn bước ra khỏi vùng an toàn để khán giả nhìn thấy những màu sắc khác của mình.

Hình ảnh nữ TikToker trong series “Mẹ chồng hiện đại, con dâu phong kiến”. (Ảnh chụp màn hình)

Trên mạng xã hội, khán giả thường nhìn thấy một Tiêu Thố vui vẻ, hoạt náo và tràn đầy năng lượng. Nhưng ngoài đời, cô cho biết mình khá trầm, suy nghĩ nhiều và có chiều sâu cảm xúc. Có những giai đoạn cô “tụt mood”, không muốn làm bất cứ điều gì. Những biến cố trong tình cảm đôi khi lại trở thành chất liệu để cô tạo ra những nội dung hay được khán giả đón nhận.

Cách Tiêu Thố vượt qua những khoảng thời gian ấy khá đơn giản là nói chuyện với chính mình, đặt deadline cho bản thân và buộc mình phải thực hiện. Cô không quá bận tâm việc khán giả nhớ mình với hình ảnh nào, là một cô gái từng xuất hiện trên mạng xã hội, là một “mẹ chồng hiện đại” hay cô diễn viên đang bước vào phim điện ảnh.

Khán giả thường nhìn thấy một Tiêu Thố vui vẻ, hoạt náo và tràn đầy năng lượng, nhưng ngoài đời, cô cho biết mình khá trầm. (Ảnh: NVCC)

Tiêu Thố luôn muốn chủ động tìm cơ hội trong điện ảnh. (Ảnh: NVCC)

Sau cùng, Tiêu Thố cho rằng điều đáng quan tâm nhất vẫn là bản thân đã làm tốt điều gì, thay vì bị đặt cạnh ai hoặc được gọi bằng danh xưng nào.

Hành trình từ sân khấu đến mạng xã hội rồi đến với điện ảnh của Tiêu Thố vì thế không đơn thuần là một màn lấn sân. Đó là con đường cô đã bắt đầu từ nhiều năm trước, qua những vở kịch nhỏ, những lần tự viết kịch bản, tự quay và dựng video, trước khi có cơ hội đứng trên phim trường chuyên nghiệp.

Cô tin vào sự sắp xếp của cuộc sống, nhưng với diễn xuất, Tiêu Thố cho biết mình vẫn muốn chủ động tìm cơ hội. Sau hình ảnh “mẹ chồng hiện đại” gây sốt trên TikTok, nhà sáng tạo nội dung đang muốn khán giả gặp một Tiêu Thố khác trên màn ảnh với nhiều chiều sâu hơn, khác biệt hơn và đủ sức bước ra khỏi vùng an toàn mà chính cô đã tạo dựng.