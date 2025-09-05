Máy bay vận tải quân sự Nga hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố

(VTC News) -

Vào lúc 6h30 ngày 3/9 (giờ địa phương), máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga cất cánh theo lộ trình Krasnoyarsk - Ulan-Ude. Nhưng sau khi lăn bánh được vài phút, phi công trên chuyến bay phải xin hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Cheremshanka, do gặp sự cố động cơ.

Theo báo cáo ban đầu, tình trạng khẩn cấp có thể xảy ra do một trong những động cơ của máy bay bị hỏng. Chiếc Il-76 gặp nạn thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga với lớp sơn đặc trưng và trang bị vũ khí ở tháp pháo đuôi.

Hiện trường máy bay vận tải quân sự của Nga hạ cánh khẩn cấp. (Ảnh: Military)

Hiện tại, mục đích của chuyến bay chưa được công bố, nhưng Il-76 thường được Nga sử dụng để vận chuyển nhân sự và hàng hóa đặc biệt. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

Máy bay Il-76 do Cục Thiết kế máy bay Ilyushin sản xuất. Từ lâu nó đã trở thành xương sống của ngành hàng không vận tải quân sự Nga, có khả năng vận chuyển hàng hóa nặng và quân đội trên những chặng đường dài.

Theo các nhà nghiên cứu, hiện Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga có hơn 120 chiếc Il-76 đang hoạt động, đây là dòng máy bay vận tải chủ lực. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng loại máy bay này làm dấy lên lo ngại về an toàn khi ngày càng nhiều chiếc sắp đến giới hạn tuổi thọ hoạt động.

Hồi tháng 3/2024, một chiếc Il-76 từng bốc cháy giữa không trung và rơi xuống vùng Ivanovo, cách thủ đô Moskva khoảng 250km về phía đông và cách biên giới Ukraine hơn 700km. Trong khi một chiếc Il-76 khác cũng bị cháy do lỗi động cơ khi cất cánh vào năm 2023.