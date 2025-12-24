Lần đầu tiên trong lịch sử máy bay tự hạ cánh sau sự cố trên không

(VTC News) -

Lần đầu tiên trong lịch sử hàng không, một máy bay đã tự động hạ cánh an toàn sau khi gặp sự cố trên không, CNN đưa tin ngày 23/12.

Theo đoạn video do lực lượng cứu hộ đăng tải, hai người trên chiếc Beechcraft Super King Air 200 đều không bị thương sau khi máy bay dừng lại trên đường băng sân bay Rocky Mountain Metropolitan, gần thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ).

Hai người trên chiếc Beechcraft Super King Air 200 không bị thương sau khi máy bay hạ cánh an toàn trên đường băng sân bay Rocky Mountain Metropolitan, gần Denver, Colorado. (Nguồn: Facebook/North Metro Fire Rescue)

Chiếc máy bay cánh quạt hai động cơ này đã hạ cánh hoàn toàn dưới sự điều khiển của hệ thống Autoland do Garmin phát triển. Hãng cho biết công nghệ này hiện đã được lắp đặt trên khoảng 1.700 máy bay.

“Đây là lần đầu tiên Autoland được vận hành trọn vẹn, từ đầu đến cuối, trong một tình huống khẩn cấp thực tế”, Garmin nêu trong thông cáo.

Đơn vị khai thác, hãng bay thuê chuyến Buffalo River Aviation, cho biết hệ thống Autoland đã tự động kích hoạt trong chuyến bay từ Aspen, thời điểm đó không có hành khách trên khoang.

Theo Tổng giám đốc Buffalo River Aviation Chris Townsley, máy bay gặp tình trạng "giảm áp suất cabin đột ngột và ngoài kiểm soát”, buộc các phi công phải đeo mặt nạ dưỡng khí. Hệ thống Autoland “đã tự động kích hoạt đúng như thiết kế khi độ cao cabin vượt ngưỡng an toàn cho phép”, và tổ lái “đã quyết định để hệ thống tiếp tục vận hành”, ông cho biết.

Trước đó, trong một buổi trình diễn hệ thống Autoland trên máy bay Cirrus Aircraft SR22 hồi tháng 4, CNN đã trực tiếp trải nghiệm công nghệ này trong điều kiện kiểm soát. Chỉ cần nhấn một nút đỏ lớn, chế độ lái tự động sẽ được kích hoạt, tự động điều hướng máy bay đến sân bay phù hợp và phát thông báo cho kiểm soát không lưu.

Trong đoạn ghi âm liên lạc không lưu về sự cố, đăng tải trên LiveATC.net, hệ thống phát đi cảnh báo tự động với nội dung “phi công mất khả năng điều khiển”, đồng thời thông báo cho các máy bay lân cận: “Máy bay khẩn cấp tự động hạ cánh trong chưa đầy một phút, đường băng 30R”.

Tuy nhiên, ông Townsley khẳng định thông tin phi công mất khả năng điều khiển là không chính xác, và chỉ xuất phát từ các thông điệp tự động được hệ thống khẩn cấp của Garmin phát đi theo quy trình tiêu chuẩn.

“Trong tình huống này, tổ lái đã chủ động lựa chọn sử dụng tối đa các công cụ sẵn có, giảm thiểu những biến số phát sinh trong một tình huống khẩn cấp khó lường, đặt an toàn tính mạng và kết cục an toàn lên trên mọi yếu tố khác, đúng với những gì họ được huấn luyện”, ông nói.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hiện đang điều tra vụ việc.