Mặt cỏ sân Pleiku xấu như ruộng cày, HAGL xin đổi sân nhà

(VTC News) -

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc xin đổi sân nhà ở các giải đấu V.League và Cúp Quốc gia. Đội bóng phố núi đề nghị được chuyển sang thi đấu tại sân Quy Nhơn - sân vận động vẫn nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới).

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đánh giá mặt sân Pleiku Arena xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo tiêu chuẩn cho các trận đấu chuyên nghiệp. Sân nhà của HAGL có hệ thống thoát nước tốt nhưng lượng mưa rất lớn trên địa bàn Pleiku trong gần 2 tháng qua khiến mặt cỏ luôn trong tình trạng sũng nước.

Sân vận động Pleiku (Gia Lai) xuống cấp.

“Lượng mưa có lẽ lớn nhất nhất trong vài năm qua, kéo dài nhiều ngày khiến sân không thể trở về trạng thái tốt nhất. Để đảm bảo điều kiện thi đấu, chúng tôi xin ban tổ chức giải chuyển sang sân Quy Nhơn làm sân nhà”, một thành viên của HAGL cho biết.

HAGL dự kiến cần từ 35-40 ngày để sửa chữa Pleiku Arena. Trong quãng thời gian này, thầy trò HLV Lê Quang Trãi gặp Hưng Yên tại Cúp Quốc gia, gặp SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An tại đấu trường V.League. Không được chơi trên sân nhà là thiệt thòi lớn với HAGL ở bối cảnh họ phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Trong trận đấu giữa HAGL và Hải Phòng tại vòng 2 V.League, sân Pleiku Arena chứng kiến rất nhiều vũng nước lớn. Nền sân nhão, nhiều vùng lầy khiến bóng không lăn được, các cầu thủ gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển, tăng tốc độ chạy. Mặt sân ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Riêng thủ thành Trần Trung Kiên mắc hai sai lầm dẫn đến bàn thua của HAGL, một phần đến từ mặt sân không tốt. Nhiều cú sút của cầu thủ hai đội chưa đạt yêu cầu. Trận này, HAGL thua Hải Phòng 1-3 và tụt xuống cuối bảng xếp hạng V.League.