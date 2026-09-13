Link xem trực tiếp HAGL vs Hải Phòng 17h ngày 13/9, vòng 2 V.League

(VTC News) -

Trận HAGL vs Hải Phòng diễn ra lúc 17h ngày 13/9 trên sân Pleiku (Gia Lai), thuộc vòng 2 V.League. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play và TV360.

Xem trực tiếp HAGL vs Hải Phòng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ, trọn vẹn các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027. Trận đấu HAGL vs Hải Phòng ngày 13/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng của FPT Play (gồm ứng dụng cho thiết bị di động và website chính thức). Ngoài ra, TV360 cũng tiếp sóng trực tiếp trận HAGL đấu với Hải Phòng.

Khán giả có thể truy cập website FPT Play, TV360 bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối internet. Hai nền tảng này cũng cung cấp ứng dụng dành cho điện thoại và máy tính bảng. Trên thiết bị di động, khán giả tải ứng dụng FPT Play hoặc TV360 từ kho ứng dụng tương ứng với hệ điều hành (CH Play hoặc Play Store đối với Android, App Store đối với iOS).

Trận HAGL đấu với Hải Phòng được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp HAGL vs Hải Phòng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp HAGL đấu với Hải Phòng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá HAGL vs Hải Phòng (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/hoang-anh-gia-lai-hai-phong-6aa1161353b4d9b5a8e2996e

Để xem trực tiếp HAGL vs Hải Phòng trên máy tính, khán giả truy cập website của FPT Play (fptplay.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận HAGL vs Hải Phòng

HAGL bước vào trận đấu trên sân Pleiku sau thất bại 0-4 trước Nam Định ngày 6/9. Trong 10 trận gần nhất được thống kê, đội bóng phố Núi thắng 3, hòa 2 và thua 5, ghi 9 bàn và nhận 15 bàn thua.

Hải Phòng vừa thua Phù Đổng Ninh Bình 1-4 ngày 5/9. Đội bóng đất Cảng có 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 6 thất bại trong 10 trận gần nhất, ghi 11 bàn và thủng lưới 17 lần.

Hai đội từng gặp nhau ngày 24/4/2026 cũng tại Pleiku và hòa 0-0. Tính 10 lần đối đầu gần nhất trong dữ liệu được cung cấp, Hải Phòng thắng 5 trận, HAGL thắng 2 trận và 3 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số HAGL vs Hải Phòng mới nhất.