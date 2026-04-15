Mảnh ghép mới cho bài toán chăm sóc sức khỏe chất lượng cao tại cửa ngõ TP.HCM

Đầu tư công nghệ, đặt nền tảng từ chẩn đoán sớm

Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ vừa chính thức đi vào hoạt động tại khu vực phường Bảy Hiền (quận Tân Bình cũ), TP.HCM.

Khu vực này tập trung đông người lao động, gia đình trẻ và người cao tuổi, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Trong khi đó, thực tế cho thấy nhiều cơ sở y tế hiện nay thường xuyên quá tải, khiến người dân gặp khó khăn khi tiếp cận dịch vụ chuyên sâu. Sự ra đời của bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực hệ thống, đồng thời rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ chất lượng cao.

Quy trình tiếp nhận và tư vấn dịch vụ minh bạch tại Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ giúp người bệnh chủ động chi phí khám chữa bệnh.

BSCKII Lâm Hoàng Cát Tiên - Phó Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ - thông tin, ngay từ khi thành lập, bệnh viện xác định chẩn đoán sớm và tầm soát định kỳ là trụ cột phát triển. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế y học hiện đại, góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Do đó, bệnh viện trang bị hệ thống trang thiết bị hiện đại để phát hiện bệnh sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.

Ở lĩnh vực tiêu hóa, bệnh viện đầu tư hệ thống nội soi OLYMPUS EVIS X1 CV1500 (Nhật Bản), cho phép cung cấp hình ảnh độ phân giải cao, giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc và phát hiện sớm các bất thường như viêm loét, polyp hay tổn thương tiền ung thư. Thiết bị này tích hợp các công nghệ hỗ trợ như nhuộm màu, phóng đại hình ảnh và trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Bác sĩ có thể can thiệp ngay trong quá trình nội soi, giúp rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế biến chứng. Quy trình nội soi cũng được tối ưu với lựa chọn gây mê, giúp người bệnh thoải mái hơn, từ đó chủ động hơn trong việc tầm soát định kỳ.

Song song đó, hệ thống chụp cắt lớp vi tính CT Revolution Maxima 128 lát cắt (Hoa Kỳ) được đưa vào vận hành, cho phép tái tạo hình ảnh chi tiết các cơ quan như não, phổi, gan… với thời gian chụp nhanh và giảm đáng kể liều tia xạ.

Việc đầu tư đồng bộ các công nghệ chẩn đoán hiện đại ngay tại một cơ sở y tế khu vực giúp người bệnh có thể thực hiện từ tầm soát đến chẩn đoán chuyên sâu tại chỗ, không phải di chuyển nhiều nơi. Thời gian từ phát hiện đến điều trị nhờ đó được rút ngắn - yếu tố có ý nghĩa quan trọng trong nhiều bệnh lý nguy hiểm.

Hệ thống máy CT Revolution Maxima (Hoa Kỳ).

Hướng đến mô hình chăm sóc chủ động, cá nhân hóa

Song hành với các lĩnh vực mũi nhọn, các chương trình tầm soát cũng là thế mạnh của bệnh viện.

Nổi bật nhất là tầm soát sức khỏe sinh sản. Thông qua các gói kiểm tra toàn diện cho cả nam và nữ, bác sĩ có thể đánh giá chức năng sinh sản, phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa, nam khoa cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Bên cạnh đó, các chương trình quản lý bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa hay bệnh lý tim mạch cũng được triển khai đồng bộ. Đây là những bệnh lý phổ biến, có xu hướng trẻ hóa và có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát tốt. Việc theo dõi định kỳ, kết hợp điều chỉnh lối sống và điều trị phù hợp giúp người bệnh duy trì chất lượng sống ổn định, giảm nguy cơ rủi ro lâu dài.

Bác sĩ tư vấn, thăm khám cho người bệnh.

Một điểm đáng chú ý là cách tiếp cận bài toán chi phí. Bệnh viện xây dựng danh mục dịch vụ đa dạng, đồng thời minh bạch chi phí ngay từ đầu và tư vấn rõ ràng dựa trên nhu cầu thực tế của từng bệnh nhân. Sự minh bạch này không chỉ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ mà còn hạn chế tình trạng chỉ định không cần thiết hoặc phát sinh chi phí ngoài dự kiến, từ đó tạo dựng sự tin tưởng trong quá trình thăm khám và điều trị.

Sự ra đời của Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ, với định hướng hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm tựa mới trong hệ thống y tế TP.HCM. Không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn, mô hình này còn thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cộng đồng chủ động và bền vững hơn trong tương lai.

Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ Địa chỉ: 655 - 657 - 659 Lạc Long Quân, phường Bảy Hiền, TP.HCM Hotline: 1800 0027