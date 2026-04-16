Tân HLV trưởng Bae Ji-won: CLB Ninh Bình sẽ vô địch V.League

CLB Ninh Bình chính thức bổ nhiệm ông Bae Ji-won vào vị trí huấn luyện viên trưởng, thay thế ông Vũ Tiến Thành kể từ vòng 19 V-League 2025–2026. Sau khi nhận nhiệm vụ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã chia sẻ bài viết đầy cảm xúc trên trang cá nhân để gửi lời cảm ơn.

Trong thông điệp của mình, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt với Việt Nam. Ông coi đây là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp huấn luyện.

“Việt Nam là một đất nước rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đã có cơ hội đồng hành trong giai đoạn bóng đá Việt Nam đạt được những thành công lớn tại các giải đấu châu Á. Đó là niềm vinh dự lớn và là khoảnh khắc vô cùng quý giá trong sự nghiệp của tôi”, ông Bae Ji-won chia sẻ.

“Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có cơ hội tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi sẽ làm tất cả để giúp CLB Ninh Bình trở thành nhà vô địch V.League”, ông nhấn mạnh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo đội bóng.

Hiện CLB Ninh Bình đứng thứ 3 trên BXH V-League với 34 điểm sau 18 vòng đấu, kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 11 điểm.

Theo kế hoạch, ông Bae Ji-won sẽ bắt đầu dẫn dắt đội bóng cố đô từ trận gặp PVF-CAND ngày 18/4. Sự thay đổi này xuất phát từ việc ông Vũ Tiến Thành chuyển sang đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật vì chưa đáp ứng đủ điều kiện bằng cấp huấn luyện AFC Pro theo quy định. Dù vậy, ông Thành vẫn tiếp tục giữ vai trò phụ trách chuyên môn chính, đảm bảo sự ổn định trong nội bộ đội bóng.

Trong khi đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc sở hữu đầy đủ yêu cầu về bằng cấp huấn luyện theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á, điều kiện bắt buộc nếu các CLB muốn góp mặt ở đấu trường châu lục trong tương lai.

Trong thời gian khoảng 2 tháng còn lại của mùa giải, ông sẽ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật, với mục tiêu giúp Ninh Bình cạnh tranh vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Trước khi đến Ninh Bình, ông Bae Ji-won từng dẫn dắt CLB Thể Công Viettel giai đoạn 2022-2024, dù chưa đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ngoài ra, ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại nhiều đội bóng Hàn Quốc như Jeonbuk, Busan, Ulsan Hyundai, Gangwon FC, và từng tham gia huấn luyện tại đội U18 Bournemouth - đội bóng chơi ở giải Ngoại Hạng Anh.