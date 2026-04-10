Mang dao, xịt hơi cay rượt đuổi giữa phố Đà Nẵng, 10 thanh thiếu niên bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố thêm 10 bị can (gồm 4 nữ, 6 nam) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Nguyễn Trần Cẩm Vân (SN 2009), Võ Thị Kim Ngân (SN 2009), Phạm Thị Thảo Vy (SN 2004), Phạm Thị Vân Lan (SN 2009), Trần Văn Tuấn Đạt (SN 2003), Nguyễn Văn Thịnh (SN 2007), Trần Văn Lực (SN 2009), Trương Minh Toàn (SN 2003), Phạm Quang Huy (SN 2003) và Hồ Ngọc Hải (SN 2005), cùng trú tại TP Đà Nẵng.

Trong đó, 5 đối tượng đủ 18 tuổi trở lên bị bắt tạm giam; 5 đối tượng còn lại chưa đủ 18 tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 29/3/2026 trên tuyến đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trước đó, khoảng 1h ngày 29/3, Phạm Thị Thảo Vy chở Võ Thị Kim Ngân cùng một số đối tượng truy đuổi 2 thiếu nữ đi xe máy để đánh nhau. Đến khoảng 2h, sau khi tiếp tục bị khiêu khích, các đối tượng rủ thêm người tham gia, đồng thời chuẩn bị hung khí.

Khoảng 3h cùng ngày, cả nhóm kéo đến quán Ares trên đường 2 Tháng 9, xông vào tìm đối phương, lớn tiếng cãi vã, thách thức, gây náo loạn khu vực đông người. Tại đây, Nguyễn Trần Cẩm Vân đã sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt một đối tượng nữ đang cầm dao; các đối tượng còn lại đứng xung quanh cổ vũ, khiến tình hình thêm hỗn loạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 200 người tập trung theo dõi, nhiều người quay clip, chụp hình. Các đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Đối với nhóm 6 đối tượng nam, cơ quan điều tra xác định khoảng 3h cùng ngày, khi di chuyển trên đường 2 Tháng 9, nhóm này bị một nhóm thanh thiếu niên khác dùng chai thủy tinh ném, dùng hung khí tấn công nhưng không trúng.

Bực tức, các đối tượng rủ nhau tìm hung khí để đánh trả. Khoảng 15 phút sau, cả nhóm mang theo dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, điều khiển nhiều xe mô tô gắn pô độ, thậm chí có xe tháo biển kiểm soát, chạy tốc độ cao nhiều vòng trên tuyến đường trung tâm từ khu vực ngã tư Phan Đăng Lưu đến gần cầu Rồng rồi quay đầu tìm đối thủ.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng liên tục rú ga, nẹt pô, gây náo loạn tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Tang vật thu giữ gồm nhiều xe mô tô liên quan và một bình xịt hơi cay.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.