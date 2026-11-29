(VTC News) -

Tối 28/11 (theo giờ Việt Nam), Man Utd nhận thất bại 0-4 trước Brentford trong khuôn khổ vòng 12 giải Ngoại hạng Anh. Callum Wilson tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong hiệp 1 giúp Brentford có được lợi thế. Sang hiệp 2, Ajer và Schade tận dụng một loạt sai lầm của Diogo Dalot để ấn định chiến thắng 4-0 cho đại diện thành London. Man Utd chơi tốt trong một vài thời điểm nhưng không đủ để ghi một bàn thắng.

Với việc nhận 2 bàn thua vào mỗi hiệp đấu trước Brentford, Man Utd trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua 2 bàn trong 7 hiệp đấu liên tiếp. Kỉ lục tệ hại này đến từ hiệp 2 trong trận đấu với Chelsea, kéo dài qua cuộc đọ sức với Aston Villa, Liverpool và mới nhất là Brentford.

Man Utd thi đấu bế tắc.

Tính từ mùa giải 1930/1931, đây là lần thứ hai trong lịch sử Man Utd thủng lưới trong 12 trận mở màn của giải Ngoại hạng Anh. Man Utd đã trải qua 10 trận liên tiếp không thắng, thành tích tệ hại nhất của họ trong lịch sử. Tính riêng ở mùa giải năm nay, Quỷ đỏ là đội duy nhất không thể ghi bàn trong 6 trận, còn tệ hơn cả tân binh Coventry City.

Trên trang chủ của mình, câu lạc bộ Brentford còn khiến người hâm mộ đối phương chạnh lòng. Đội bóng này cho biết đây là lần đầu tiên sau 89 năm, Brentford mới thắng được Man Utd trên sân vận động Old Trafford.

Ở phương diện cá nhân, huấn luyện viên Mauricio Pochettino trở thành người thứ ba trong lịch sử Quỷ đỏ thua trong hai trận đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh. Trước đó, cố HLV Chapman và ông Erik ten Hag trải qua hoàn cảnh không mấy vui vẻ này. Tuy nhiên, Mauricio Pochettino thất bại nặng nề nhất khi thua 0-4 trước cả Liverpool lẫn Brentford.

Với chuỗi thành tích nói trên, Man Utd vẫn xếp thứ 19 và chỉ hơn đội bét bảng Crystal Palace đúng 1 điểm. Hôm nay (29/11), nếu đánh bại được Hull City, Crystal Palace sẽ đẩy Man Utd xuống vị trí cuối cùng. Viễn cảnh Man Utd xuống hạng vẫn có thể xảy ra.