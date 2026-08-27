Màn ru con gây sốt mạng: Mẹ mở sách toán giảng về hàm số, bé nín khóc ngủ luôn

(VTC News) -

Video ru con bằng bài giảng về hàm số bậc hai gây sốt mạng.

Sự việc thú vị này diễn ra tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Bà mẹ trẻ họ Ngụy đang gặp rắc rối với đứa con cứ khóc mãi không thôi. Nhớ lại việc mình từng dễ dàng chìm vào giấc ngủ trong các giờ học toán, cô quyết định mở sách giáo khoa môn toán thử giảng giải về hàm số bậc hai cho con nghe.

Thật bất ngờ, cách này mang lại hiệu quả kỳ diệu; em bé ngủ thiếp đi trong chưa đầy ba phút, thậm chí không hề phản ứng khi được chạm nhẹ vào mặt. Video “ru ngủ bằng toán học” này nhanh chóng lan truyền, khiến cư dân mạng thích thú và khơi dậy cuộc thảo luận sôi nổi giữa các bậc phụ huynh về cách dỗ con ngủ.

Một số người nói đùa rằng: “Sau này cứ nghe thấy công thức toán học là đứa trẻ này có lẽ sẽ lại buồn ngủ ngay”.

Trước hiện tượng này, các chuyên gia lý giải em bé ngủ không phải vì nội dung toán học, mà chính giọng nói điềm tĩnh, đều đều và lặp đi lặp lại của người mẹ đóng vai trò như “tiếng ồn trắng” (white noise). Âm thanh này mô phỏng thành công môi trường thính giác trong bụng mẹ, mang lại cảm giác an toàn và giúp bé bình tĩnh lại.

Đứa trẻ đang quấy khóc dần ngủ ngon khi mẹ giảng toán.

Các chuyên gia cũng giải thích thêm rằng chất lượng giấc ngủ đóng vai trò then chốt đối với sự tăng trưởng và phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hormone tăng trưởng được tiết ra mạnh mẽ sau khi trẻ chìm vào giấc ngủ, đặc biệt đạt đỉnh trong khoảng thời gian từ 22h đến 1h.

Việc duy trì giấc ngủ chất lượng và hạn chế tình trạng thức giấc giữa đêm không chỉ giúp trẻ tăng cân ổn định mà còn tác động tích cực đến sự phát triển trí tuệ trong giai đoạn đầu đời. Do chưa phân biệt được ngày và đêm, trẻ sơ sinh cần dần hình thành nhịp sinh học ổn định thông qua các hoạt động hàng ngày và sự thay đổi của môi trường bên ngoài.

Đối với vấn đề trẻ quấy khóc và không chịu ngủ vào ban đêm, các chuyên gia khuyên cha mẹ trước tiên nên kiểm tra các nhu cầu cơ bản của con theo thứ tự ưu tiên, bao gồm: Xem trẻ có đói không, tã có bị ướt không, môi trường xung quanh có gây khó chịu, hoặc trẻ có biểu hiện bất thường nào về thể chất hay không.

Ngoài ra, việc xác định chính xác chu kỳ giấc ngủ của trẻ cũng vô cùng quan trọng. Khi trẻ có các dấu hiệu như dụi mắt, ngáp hoặc nhìn vô định, cha mẹ nên cho đi ngủ càng sớm càng tốt. Việc bỏ lỡ thời điểm vàng này có thể dẫn đến tình trạng cơ thể sản sinh quá nhiều cortisol, khiến bé trở nên quá mệt mỏi, quấy khóc và khó dỗ dành.

Về các kỹ thuật dỗ trẻ, chuyên gia gợi ý cha mẹ có thể quấn tã để tạo cảm giác an toàn, bật tiếng ồn trắng với âm lượng dưới 50 decibel, hoặc kết hợp vỗ nhẹ lưng với tiếp xúc da kề da để trấn an.

Đặc biệt, các chuyên gia lưu ý rằng phương pháp ru ngủ dựa trên các phép tính toán có vẻ thú vị nhưng không nên áp dụng lâu dài để tránh hình thành phản xạ có điều kiện gây buồn ngủ khi trẻ tiếp xúc với các môn học trong tương lai.