Khoảnh khắc bà cụ U90 lưng còng vẫn nhảy TikTok cùng cháu gái gây sốt mạng

(VTC News) -

Clip bà U90 hào hứng nhảy TikTok cùng cháu gái 30 tuổi khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @cam_phuong)

Những cảnh quay ngẫu nhiên đong đầy tình cảm gia đình luôn có sức lan tỏa rất lớn trên mạng xã hội, một ví dụ điển hình là clip ghi lại cảnh cô cháu gái 30 tuổi đang tập trung quay clip nhảy TikTok ngoài sân thì bà của cô tiến lại gần, hào hứng nhún nhảy, múa theo động tác của cháu và nhịp của điệu nhạc.

Trông dáng lưng đã còng gập và bước chân yếu, chậm, có phần tập tễnh của bà cụ, có thể đoán tuổi bà rất cao, nhưng càng về sau, động tác của bà mỗi lúc một nhanh và sôi động hơn, nhất là khi cô cháu gái nhận ra sự tham gia của bà, liền quay lại để cùng nhảy múa.

Clip với dòng ghi chú “Bà em gần 90 tuổi rồi ạ; dù cháu cũng 30 tuổi nhưng lúc nào cũng được bà yêu quý” thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Khoảnh khắc hóm hỉnh này khiến nhiều người cảm thấy ấm áp. Cư dân mạng trầm trồ trước sức khỏe và “độ nhiệt” của bà cụ, “thả tim” cho hai bà cháu và cho biết họ cảm thấy thêm trân trọng tình cảm gia đình cùng những niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày.

“Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là thấy người thân yêu nhất của mình vẫn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và đồng hành với mình trong cuộc sống. Mong bà luôn giữ được tinh thần vui tươi này để mãi là chỗ dựa ấm áp cho con cháu”; “Cảnh này khiến lòng tôi mềm lại, và trái tim ấm áp, tan chảy”; “Xem cả clip hậu trường lẫn clip biểu diễn đều thấy vô cùng đáng yêu, bà mà trẻ ra khoảng chục tuổi thì đôi khi còn nhảy uyển chuyển hơn cả cháu mất”; “Cháu nhảy bao video chẳng lên nổi xu hướng. Bà còng lên clip cái thì hốt luôn triệu view”...

Dân mạng thích thú và cảm động khi xem hai thế hệ cách nhau 6 thập kỷ cùng nhảy múa theo xu hướng. (Ảnh chụp màn hình)

Uyển Nhi viết: “Hồi trẻ đôi khi cụ còn nhảy giỏi hơn cháu gái nhiều, đầy anh trong làng phải xếp hàng ý chứ. Cô gái nào rồi cũng thành như cụ. Mình chẳng mong xinh đẹp, giàu sang chỉ ước khi ở độ tuổi U90 vẫn có sức khỏe để vui đùa với con cháu. Chúc cụ luôn mạnh khỏe để còn cùng cháu gái có những clip triệu view”.

Nhiều cư dân mạng xem clip xúc động nhớ về bà của mình. “Tự dưng thấy nghẹn ngào và thèm cảm giác được về nhà, được chạy sà vào ôm lấy bà như ngày còn nhỏ. Bà mình cũng 90 tuổi rồi, bước đi đã chậm chạp nhưng nụ cười vẫn đong đầy yêu thương. Mỗi lần về quê, mình chỉ muốn ở với bà mãi. Hạnh phúc của tuổi trẻ đôi khi là được đi muôn nơi, nhưng hạnh phúc lớn nhất của đời người thực ra chỉ là khi quay lưng lại vẫn còn thấy bà đứng đó mỉm cười”, Khánh Vũ chia sẻ.

Hà Trang bình luận dưới bài đăng: “Mỗi lần lướt thấy những hình ảnh bình dị mà ấm áp thế này, lòng mình lại dâng lên một niềm nhớ thương da diết hướng về bà. Bà của mình ngày trước cũng vậy, cứ thấy cháu vui là bà vui. Cháu thích làm gì bà cũng ủng hộ hết mình. Cảm ơn hai bà cháu trong clip đã lan tỏa một năng lượng thật đẹp, nhắc nhở mình phải luôn trân trọng từng phút giây còn được ở bên gia đình”.

Thành Lộc viết: “Ngoại mình cũng đã đi xa từ năm ngoái, xem clip mà nhớ ngoại quay quắt. Chúc bà luôn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ yêu đời bên con cháu nhé. Bạn nhớ chú ý để ý bà khi đi lại nhé, người già xương khớp yếu nên dễ ngã lắm đấy. Thời gian của người trẻ còn nhiều nhưng của người già thì không còn mấy nên mỗi khoảnh khắc bên nhau như vậy đều đáng quý”