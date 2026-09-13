3 sà lan bị lũ cuốn, mắc kẹt dưới cầu đường sắt ở Quảng Trị

(VTC News) -

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, khoảng 14h15 ngày 13/9, tại Km 16+300 trên sông Ô Giang, 3 phương tiện thủy nội địa (sà lan phục vụ khai thác cát - PV) bị lũ cuốn trôi từ thượng nguồn. Khi đến khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng), các phương tiện va chạm và mắc kẹt dưới cầu.

Theo cơ quan chức năng, sự cố không gây thiệt hại về người, hàng hóa và công trình giao thông. Hiện Công an tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, Công an và UBND xã Nam Hải Lăng, Đoạn quản lý đường thủy nội địa cùng đơn vị quản lý cầu đường sắt đang có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và tìm phương án xử lý.

Vị trí sà lan mắc cạn dưới cầu đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: Hồ Minh Thuấn)

Về tình hình mưa lũ, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua (15h ngày 12/9 - 15h ngày 13/9), tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và có nơi có dông, vùng đồng bằng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm; vùng núi phổ biến từ 100-300mm; có nơi lớn hơn 400mm như: Tà Rụt 588.6mm, Tà Long 583.8mm, A Vao 466.2mm, Ba Nang 459.2mm, Ba Lòng 409.2mm.

Hiện mực nước trên các sông ở Quảng Trị đang lên. Lúc 15h ngày 13/9, sông Thạch Hãn tại trạm Đakrông ở mức 34,05m, trên báo động 3 là 0,55m; tại trạm Thạch Hãn ở mức 5,7m, dưới báo động 3 là 0,3m.

Sông Hiếu tại trạm Đầu Mầu ở mức 22,94m, trên báo động 3 là 0,56m; tại Đông Hà ở mức 2,78m, dưới báo động 2 là 0,22m. Sông Bến Hải tại trạm Gia Vòng ở mức 6,66m, dưới báo động 2 là 1,34m; sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang ở mức 9,84m, dưới báo động 2 là 1,16m; sông Ô Lâu tại trạm Mỹ Chánh ở mức 5,23m, dưới báo động 3 là 0,07m. Các sông khác ở dưới mức báo động 1.

Trên các tuyến quốc lộ và đường do Sở Xây dựng Quảng Trị quản lý hiện có 10 vị trí bị ngập, gây tắc giao thông. Tại một số xã miền núi phía Tây tỉnh, nước lũ gây ngập và chia cắt cục bộ tại một số cầu tràn, ngầm tràn và khu dân cư.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây - Lăng Cô cho biết, tàu hàng STARCITY cũng được kéo ra khỏi vị trí mắc cạn tại vùng biển Bình An, vịnh Chân Mây (TP Huế). Thời điểm được cứu hộ thành công, tàu hàng và toàn bộ thủy thủ trên tàu đều an toàn.

Tàu hàng STARCITY đang được 2 tàu lai Quảng Đà (công suất 3.263 HP) và tàu lai Chân Mây 02 (công suất 1.800 HP) kéo ra khỏi vùng cạn

Trước đó, tàu hàng STARCITY (quốc tịch Việt Nam), trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn, dài 159,5m, rộng 25,8m, bị mắc cạn tại khu vực biển Bình An, thuộc vịnh Chân Mây, cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 17 thuyền viên, 22 tấn dầu DO và 225 tấn dầu FO. Vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ thuyền trưởng, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cử cán bộ có kinh nghiệm đến hiện trường để nắm tình hình, đồng thời phối hợp với hoa tiêu hàng hải hướng dẫn thuyền trưởng cố định tàu bằng 7 đường lỉn dưới nước, tránh tiếp tục trôi dạt. Lực lượng chức năng cũng khảo sát các két chứa nước dằn (nước ballast), kiểm tra tình trạng thân tàu để hỗ trợ đưa tàu thoát cạn.

Chủ tàu đồng thời ký hợp đồng thuê 2 tàu lai, gồm tàu lai Quảng Đà (công suất 3.263 HP) và tàu lai Chân Mây 02 (công suất 1.800 HP), triển khai phương án cứu hộ, hỗ trợ đưa STARCITY thoát cạn.