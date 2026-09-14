Phố núi Quảng Trị vẫn ngập sâu, bộ đội vượt lũ mang cơm cho dân trong đêm

Đến khuya ngày 13/9 nhiều nơi ở phố núi Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) vẫn ngập sâu trong nước, lực lượng chức năng lội lụt trong đêm phát cơm miễn phí cho dân.
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hối hả giúp dân vùng lũ chạy lụt
1 trong 3 sà lan bị lũ cuốn mắc kẹt dưới cầu được cứu hộ thành công
Liên quan việc 3 sà lan bị lũ cuốn trôi tự do từ thượng nguồn sông Ô Giang (hoặc Thác Ma) rồi va chạm, mắc kẹt dưới 2 cầu đường bộ và đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), đến nay lực lượng chức năng đưa được 1 sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt.
Đồng thời xử lý 2 sà lan còn lại, trong đó, phương án bơm nước vào khoang tàu để làm giảm sức nổi, đưa tàu chìm xuống vị trí phù hợp, tạo điều kiện giải phóng khu vực cầu tàu đang được khẩn trương nghiên cứu, triển khai, bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất các nguy cơ phát sinh.
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