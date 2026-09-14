Phố núi Quảng Trị vẫn ngập sâu, bộ đội vượt lũ mang cơm cho dân trong đêm

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị hối hả giúp dân vùng lũ chạy lụt

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Lao Bảo ( Quảng Trị ), đến khuya 14/9, tình hình mưa tại địa phương tạm ngưng. Tuy nhiên, nước trên sông Sê Pôn vẫn rút chậm, có khoảng 9/12 thôn trong xã vẫn đang ngập lụt diện rộng.

Tối 14/9, đoàn công tác của xã đã đến thăm hỏi, động viên bà con nhân dân tại các khu vực bị ngập lụt trên địa bàn; chỉ đạo tăng cường các giải pháp hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả bão lũ. Đồng thời phát cơm miễn phí cho người dân đang bị cô lập do mưa lũ.

Lãnh đạo xã Lao Bảo cũng yêu cầu yêu cầu các cơ quan, đơn vị và lực lượng trên địa bàn tiếp tục bám sát tình hình, chủ động phối hợp, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người dân; kịp thời hỗ trợ lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, quan tâm các hộ bị cô lập và người dân tại các điểm sơ tán.

Theo ghi nhận, tại các điểm sơ tán tối 13/9, người dân vùng lũ ở Lao Bảo được lực lượng chức năng bố trí chỗ ăn nghỉ chu đáo, cơm hộp cũng được lực lượng chức năng mang đến tận nơi cho người dân.

Chiều 13/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cũng phối hợp cùng các nhà hảo tâm và người dân địa phương tổ chức trao 500 suất cơm kèm nước uống để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Những suất cơm được lực lượng chức năng chèo thuyền mang đến tận tay những người dân đang bị cô lập do mưa lũ.

Được biết, mỗi suất cơm trị giá khoảng 50.000 đồng được lực lượng bộ đội biên phòng chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo chính quyền xã Lao Bảo 9/12 thôn tại xã Lao Bảo bị ngập lụt gồm Triệu Phước, Tân Phước, Vĩnh Đông, Tân Thành, Tân Long, Làng Vây, Tân Kim, Triệu Long, Triệu Thành

Tính đến 20h ngày 13/9 năm 2026, tổng số hộ được lực lượng chức năng di dời là 441hộ/1606 nhân khẩu. Trong đó số hộ bị ngập lụt là 426hộ/1549 nhân khẩu.

Hiện nước đang rút nhưng các lực lượng ở xã Lao Bảo được lệnh hường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động ứng phó khi có thời tiết bất lợi. Duy trì lực lượng, phương tiện và sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra.

1 trong 3 sà lan bị lũ cuốn mắc kẹt dưới cầu được cứu hộ thành công

Liên quan việc 3 sà lan bị lũ cuốn trôi tự do từ thượng nguồn sông Ô Giang (hoặc Thác Ma) rồi va chạm, mắc kẹt dưới 2 cầu đường bộ và đường sắt Mỹ Chánh (xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), đến nay lực lượng chức năng đưa được 1 sà lan ra khỏi vị trí mắc kẹt.

Đồng thời xử lý 2 sà lan còn lại, trong đó, phương án bơm nước vào khoang tàu để làm giảm sức nổi, đưa tàu chìm xuống vị trí phù hợp, tạo điều kiện giải phóng khu vực cầu tàu đang được khẩn trương nghiên cứu, triển khai, bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất các nguy cơ phát sinh.