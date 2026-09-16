Chính thức khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long

(VTC News) -

Dự án LOTTE MART Hạ Long khởi công ngày 16/9, được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000m², tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường huyết mạch Hoàng Quốc Việt thuộc khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Dự án được kỳ vọng trở thành tâm điểm kết nối giữa nhu cầu tiêu dùng tiện nghi của người dân địa phương và thị hiếu trải nghiệm đa dạng của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Ảnh khởi công dự án LOTTE MART Hạ Long.

Tại dự án này, LOTTE MART đồng hành cùng đối tác phát triển đô thị BIM Group nhằm kiến tạo một không gian thương mại hiện đại, xứng tầm với diện mạo tương lai của thành phố.

Khi chính thức đi vào vận hành, LOTTE MART Hạ Long sẽ cung cấp mô hình mua sắm đa tiện ích tích hợp giữa đại siêu thị hàng tiêu dùng chuẩn quốc tế, khu ẩm thực đa dạng và các tiện ích phong cách sống văn minh, góp phần nâng tầm hạ tầng dịch vụ - thương mại của thành phố Hạ Long.

Sự kiện khởi công đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới bán lẻ hiện đại của Tập đoàn LOTTE tại Việt Nam. Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn LOTTE tại thị trường quốc tế, Việt Nam luôn được xác định là điểm đến trọng tâm hàng đầu.