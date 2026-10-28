AppotaPay mang bộ giải pháp thanh toán cho bán lẻ, F&B đến VIFS 2026

(VTC News) -

Vietnam International Franchise Show 2026 (VIFS 2026) diễn ra từ ngày 29 - 31/10 tại SECC, TP.HCM, quy tụ các thương hiệu, doanh nghiệp nhượng quyền, nhà bán lẻ, nhà đầu tư và đơn vị cung cấp giải pháp cho mô hình chuỗi.

Trong bối cảnh F&B và bán lẻ mở rộng đa kênh, AppotaPay mang đến VIFS 2026 các giải pháp đáp ứng nhu cầu thanh toán đa phương thức, đối soát, quản lý doanh thu và phục vụ khách quốc tế, hướng đến doanh nghiệp F&B, bán lẻ, nhượng quyền, chuỗi cửa hàng và SMEs với thông điệp “Giải pháp thanh toán toàn diện”.

POS nâng hiệu quả thanh toán tại quầy

Đối với nhà hàng, quán cà phê và chuỗi bán lẻ, tốc độ xử lý giao dịch ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong giờ cao điểm. Việc sử dụng nhiều thiết bị hoặc kiểm tra thủ công khiến vận hành phức tạp hơn khi mở rộng quy mô.

Tại VIFS 2026, SmartPOS/SoftPOS là một trong những giải pháp trọng tâm được AppotaPay giới thiệu. Thiết bị hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán trên cùng một điểm chấp nhận, từ thẻ nội địa, thẻ quốc tế, ví điện tử đến VietQR và QR xuyên biên giới. Doanh nghiệp có thể phục vụ thanh toán tại quầy hoặc linh hoạt hơn trong những mô hình cần thanh toán tại bàn.

Ngoài chức năng nhận thanh toán, SmartPOS còn hướng tới quản lý chuỗi. Doanh nghiệp có thể theo dõi giao dịch tập trung, phân quyền nhân viên và quản lý dữ liệu theo nhiều kênh, chi nhánh. Đây là yếu tố đáng chú ý với các thương hiệu F&B, bán lẻ hoặc nhượng quyền khi số lượng điểm bán ngày càng lớn.

Cổng thanh toán cho mô hình đa kênh

Cổng thanh toán AppotaPay mở rộng khả năng thu tiền trên các kênh trực tuyến. Đây là giải pháp cho phép doanh nghiệp tích hợp thanh toán trên website, ứng dụng hoặc các kênh bán hàng trực tuyến, qua đó phục vụ những nhu cầu như đặt món, đặt hàng hay mua sắm từ xa. Kết quả giao dịch được cập nhật tự động, giúp đơn vị bán hàng giảm khâu kiểm tra thủ công và xác nhận đơn nhanh hơn.

Với ngành bán lẻ và F&B, kết nối thanh toán tại cửa hàng và online ngày càng quan trọng khi khách hàng linh hoạt giữa các kênh mua sắm. Người tiêu dùng có thể xem sản phẩm trực tuyến, đặt món qua nền tảng số hoặc thanh toán tại quầy.

Theo AppotaPay, các giải pháp dành cho F&B và hệ thống chuỗi được phát triển theo hướng hỗ trợ thu tiền đa kênh, quản lý giao dịch tập trung và tối ưu vận hành nhiều chi nhánh.

QR xuyên biên giới cho khách quốc tế

Một điểm nhấn của AppotaPay tại VIFS 2026 là QR xuyên biên giới, giải pháp phù hợp với nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và các điểm kinh doanh phục vụ khách quốc tế.

Giải pháp cho phép du khách thanh toán bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quen thuộc tại quốc gia của họ, trong khi doanh nghiệp Việt Nam nhận tiền bằng VND thông qua cơ chế quy đổi tự động, hỗ trợ quản lý và đối soát giao dịch thuận tiện hơn.

Theo AppotaPay, giải pháp hướng đến khách hàng từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia và Singapore, với các phương thức như Alipay+, UnionPay, WeChat Pay, Toss và PromptPay. Điều này giúp giảm trở ngại thanh toán, nâng cao trải nghiệm khách quốc tế tại điểm bán.

AppotaPay đồng hành cùng nhu cầu doanh nghiệp

Trong khuôn khổ VIFS 2026, AppotaPay dự kiến giới thiệu các giải pháp thanh toán tại điểm bán như SmartPOS, SoftPOS và các phương thức thanh toán hiện đại. Khách tham quan có thể trải nghiệm demo sản phẩm, nhận tư vấn trực tiếp, khảo sát nhu cầu và tham gia các hoạt động tương tác tại gian hàng.

Đáng chú ý, AppotaPay sẽ giới thiệu hai báo cáo thị trường về sức mua ngành bán lẻ và F&B năm 2026, cung cấp góc nhìn về xu hướng chi tiêu, kênh mua sắm, trải nghiệm thanh toán và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của người tiêu dùng.

Thông qua VIFS 2026, AppotaPay khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái thanh toán toàn diện, kết hợp POS, Cổng thanh toán và QR xuyên biên giới. Các giải pháp hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ, F&B và nhượng quyền tối ưu vận hành, thích ứng với mô hình kinh doanh đa kênh và mở rộng theo chuỗi.

Với AppotaPay, thanh toán không chỉ là bước cuối của giao dịch mà còn là điểm chạm quan trọng giữa thương hiệu và khách hàng, góp phần nâng cao trải nghiệm, kiểm soát giao dịch và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.