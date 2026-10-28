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Xuất bản ngày 28/10/2026 04:03 PM
Xuất bản ngày 28/10/2026 04:03 PM

ASTADE'MA ra mắt sản phẩm chăm sóc da mụn từ thảo dược

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Bộ ba sản phẩm chăm sóc da mụn của ASTADE’MA kết hợp thảo dược với các hoạt chất da liễu được sản xuất tại nhà máy ASTA Healthcare rộng 55.000m².

Các sản phẩm của ASTADE’MA theo chu trình gồm làm sạch, xử lý nốt mụn và dưỡng da hằng ngày. Cụ thể, gel rửa mặt Aloe Gentle Cleansing Gel kết hợp hoạt chất làm sạch dịu nhẹ Sodium Cocoyl Isethionate (SCI) với chiết xuất lô hội, không chứa xà phòng, dùng hàng ngày phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da mụn và da nhạy cảm.

Ba sản phẩm chăm sóc da mụn từ thương hiệu mỹ phẩm ASTADE’MA.

Ba sản phẩm chăm sóc da mụn từ thương hiệu mỹ phẩm ASTADE’MA.

Sản phẩm giúp làm sạch da nhẹ nhàng, mang lại làn da mềm mại ẩm mịn, hỗ trợ duy trì độ cân bằng PH tự nhiên của da.

Gel chấm mụn Tea Tree Acne Spot sử dụng tinh dầu tràm trà, rau má cùng các hoạt chất AHA, BHA và Niacinamide, được thiết kế chấm tại chỗ trên nốt mụn. Sản phẩm hỗ trợ làm sạch vùng da có mụn, cải thiện tình trạng da mụn và giúp vùng da trông khô thoáng, dễ chịu hơn.

Trong khi đó, gel dưỡng da Tamanu Acne Daily Gel kết hợp chiết xuất dầu mù u với PAD và BHA, chăm sóc hàng ngày, hỗ trợ làm sạch lỗ chân lông và góp phần hạn chế nguy cơ hình thành mụn. Các thành phần dưỡng ẩm và dưỡng da giúp da mềm mại, mịn màng và khỏe mạnh.

Các sản phẩm ASTADE’MA được nghiên cứu, phát triển và sản xuất tại Asta Healthcare được thiết kế và phát triển theo định hướng tiêu chuẩn EU-GMP.

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