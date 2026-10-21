Lợi nhuận trước thuế của LPBank tăng 10.421 tỷ đồng

(VTC News) -

Tính đến ngày 30/9, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, tính riêng Quý III/2026, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ, hoàn thành 70% kế hoạch năm. Tại phiên họp thường niên 2026 diễn ra hồi tháng 4, Đại hội đồng cổ đông LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế trong năm nay ở mức 14.982 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025.

Trên cơ sở khai thác mạng lưới rộng lớn để phát triển phân khúc khách hàng nhỏ lẻ trên địa bàn nông thôn, huy động vốn của nhà băng vẫn tăng trưởng tốt trong giai đoạn từ đầu năm đến nay. Trong khi huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và tăng 30% so với đầu năm thì hoạt động cho vay cũng bám sát kế hoạch và chủ trương được NHNN phân giao. Dư nợ cho vay khách hàng tính đến hết Quý III của Ngân hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và tăng 23% so với đầu năm.

Theo ghi nhận, trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2026, LPBank nhiều lần giảm lãi suất để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục nền kinh tế. Mới đây ngày 19/10/2026, LPBank là một trong số các tổ chức tín dụng đầu tiên công bố giảm lãi suất cho vay lên tới 2%/năm và giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất tiền gửi tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN nhằm ổn định sản xuất kinh doanh và hỗ trợ nền kinh tế.

Tại ngày 30/9/2026, LPBank ghi nhận tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, cả hai chỉ số đều tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu thuần ngoài lãi lũy kế đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập hoạt động.

LPBank công bố Báo cáo Tài chính Quý III.

Thu thuần lũy kế từ hoạt động dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 80% tổng thu nhập ngoài lãi. Riêng Quý III, chỉ tiêu này đạt 3.395 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh thu từ dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng ghi nhận mức tăng trưởng 241% so với 3 quý đầu năm 2025 với thu nhập thuần đạt 889 tỷ đồng. Những kết quả này góp phần nâng tỷ trọng thu nhập ngoài lãi, củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Về quản trị chi phí và hiệu quả hoạt động, trong 9 tháng năm 2026, chi phí hoạt động của Ngân hàng ở mức 5.337 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) lũy kế đạt 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng Quý III CIR đạt 20,71%. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tại mức 1,87%.

Kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm 2026 là nền tảng để LPBank tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp kinh doanh trong Quý IV, hướng tới hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho cả năm.