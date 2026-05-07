Lời kể hàng xóm vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến tử vong

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) về tội Giết người.

Nạn nhân là bé gái 4 tuổi B.T.H. Mẹ của bé H. là Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) cũng đang bị xem xét trách nhiệm.

Thông tin ban đầu, từ tháng 3/2026, Hiệp và Tâm chung sống như vợ chồng ở một phòng trọ tại đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn. Cả hai nhiều lần bạo hành bé H. dẫn đến tử vong vào ngày 6/5.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn phòng trọ được Hiệp và Tâm thuê, nằm ở tầng 2 một chung cư mini. Căn phòng rộng khoảng hơn 10m², phòng vệ sinh khép kín.

Căn phòng trọ nơi cháu bé bị bạo hành.

Bà May (thuê tầng 1 kinh doanh sửa xe) cho biết, bà và những người sống tại tòa nhà trước đó không hề nghi ngờ bé gái bị bạo hành. Theo bà, các thiết bị sửa chữa tại cửa hàng gây tiếng động lớn, bên cạnh đó phòng khép kín, cách âm nên không ai nghe thấy tiếng bạo hành hay tiếng kêu, khóc của cháu bé.

Chiều muộn 3/5, bà May thấy chiếc xe cứu thương đỗ trước cửa nhà. Cùng lúc, Hiệp bế bé gái, đi cùng Tâm lên xe rời đi. Theo lời kể của bà May, tình trạng của bé gái lúc đó rất thê thảm. Cháu bé bất tỉnh, người ướt sũng, tím tái, tóc tai rũ rượi. Trong khi đó, Hiệp và Tâm mặt tái mét.

Đến tối cùng ngày, lực lượng công an quay trở lại căn phòng trọ, chia sẻ rằng bé gái bị bạo hành. Hôm sau, Tâm và Hiệp cũng được cảnh sát đưa trở lại tòa nhà.

"Tôi quá sốc", bà May nói. Người phụ nữ trung tuổi kể, bà thường trò chuyện với Hiệp mỗi lần chạm mặt và nhận xét thanh niên này thân thiện, còn Tâm thì ít nói. Từ khi cặp nam nữ này chuyển về thuê tại đây, bà rất ít lần được gặp bé gái.

Bàn Thị Tâm và Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu. Đánh xong, Tâm bắt cháu H. đứng góc nhà, thấy cháu đi vệ sinh, Tâm đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm.

Khi thấy cháu H. đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp hành hạ con gái, Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa, Hiệp đi ra ngoài.

Sau đó cháu H. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H., thậm chí bỏ đói bé suốt nhiều ngày.