Lời dặn xúc động bằng song ngữ của bố cô dâu dành cho chú rể Tây gây bão mạng

(VTC News) -

Clip người cha trao tay con gái cho chàng rể kèm lời dặn song ngữ khiến dân mạng xúc động. (Nguồn: @mcthankshoang)

Khoảnh khắc đầy cảm động tại một lễ cưới mới đây, khi người cha trao tay con gái mình cho chàng rể ngoại quốc đang gây “bão” mạng xã hội. Giữa không gian ấm cúng lung linh ánh nến và hoa tươi, cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi đứng cạnh cha mình, đối diện với chú rể Mỹ đang dõi theo bằng ánh mắt chan chứa tình cảm.

Người cha gửi gắm tâm tư bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh để người con rể có thể cảm nhận trọn vẹn mong muốn và tình yêu thương của mình. Đầu tiên, ông nhắn nhủ bằng tiếng Việt với giọng điệu trầm ấm: “Bố mẹ trao cho con con gái của mình với tất cả niềm tin và tình yêu. Con hãy nâng niu và chăm sóc cho cô ấy trong suốt cuộc đời của mình”.

Ngay sau đó, để đảm bảo chú rể hiểu rõ lời gửi gắm thiêng liêng này, ông cẩn thận phát biểu lại bằng tiếng Anh: “My dear Fritz, I entrust our daughter to you in the honour of our loving faith. Please cherish her and take care of her for the rest of life”. (Tạm dịch: Fritz con thương mến, bố trao gửi con gái của mình cho con bằng tất cả niềm tin và tình yêu thương. Hãy luôn trân trọng và chăm sóc vợ suốt phần đời còn lại)

Sau lời dặn dò, người cha tiến tới ôm cả hai con vào lòng trong tiếng pháo tay chúc phúc của toàn thể quan khách. Những lời nhắn nhủ vừa chân thành vừa trang trọng ấy không chỉ thể hiện niềm tin tưởng, kỳ vọng ông dành cho chàng rể, mà còn chất chứa tình yêu thương bao la của một người cha khi phải trao “bình rượu mơ” quý giá nhất đời mình.

Đoạn clip thể hiện sự thiêng liêng của tình thân, sự kết nối văn hóa đầy tinh tế và khoảnh khắc bắt đầu hành trình hạnh phúc mới của đôi trẻ, nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tương tác và bình luận.

Nhiều dân mạng bày tỏ xúc động và khen ngợi sự tinh tế của người bố: “Đúng là người duy nhất trên đời trao con gái cho người đàn ông khác mà vừa mỉm cười vừa nhỏ lệ chỉ có thể là cha”; “Ôi thực sự ngưỡng mộ chú, câu từ và mọi hành động đều toát ra vẻ tri thức”; “Việt Nam mình có từ nâng niu nghe thật hay và đúng. Không chỉ yêu, chỉ thương mà còn chăm sóc”; “Nghe câu người cha dặn dò mà ấm áp vô cùng. Hy vọng bạn chú rể sẽ làm đúng như lời hứa, trân trọng vợ suốt cuộc đời”....

Dân mạng không khỏi ngưỡng mộ tình cảm dạt dào mà người cha dành cho con gái lẫn chàng rể.

Đức Thành viết: “Xem đi xem lại clip mà nước mắt cứ tự nhiên rơi. Người cha trong đoạn clip thực sự quá tuyệt vời và tinh tế! Đó không chỉ là lời dặn dò, mà là toàn bộ sự trăn trở, tình yêu thương bao la và cả sự tin tưởng tuyệt đối mà người cha dành cho con rể. Nhìn cách ông cẩn thận trao tay con, rồi cả 3 người ôm nhau mới thấy tình cha trầm lặng nhưng vĩ đại biết nhường nào”.

Hạnh Nguyễn bình luận: “Cha không chỉ trao đi con gái, mà còn mở rộng lòng mình để đón nhận người con trai mới, xóa tan mọi khoảng cách về văn hóa hay địa lý bằng chính sự chân thành. Lời gửi gắm vừa trang trọng vừa chan chứa tình thương ấy chắc chắn sẽ là chiếc kim chỉ nam, là lời nhắc nhở sâu sắc nhất đi theo chú rể suốt quãng đời còn lại”.

Ngoài ra, nhiều ông bố trẻ cũng chia sẻ nỗi lo khi mai sau con cái dựng vợ gả chồng. “Tôi quay sang nhìn đứa con gái mới 3 tuổi đang ngủ ngon lành mà tự nhiên thấy lo xa quá. Nuôi con từng ngày, chăm từng bữa ăn giấc ngủ, chỉ sợ sau này con gặp người không biết trân trọng”, Hồng Quân chia sẻ.

Thanh Phong viết: “Mình cũng có con gái, nhiều lúc nghĩ đến ngày con lập gia đình mà đã thấy nghẹn ngào rồi. Mong rằng sau này mình cũng đủ bao dung, đủ yêu thương để dặn dò con rể một cách chân thành và trang trọng như thế”.