Lóc da, hở lộ xương sau khi bị chó nhà nuôi tấn công

(VTC News) -

Người phụ nữ 73 tuổi được chuyển đến viện sau khi bị chính chó nhà tấn công. Gia đình nuôi hai con chó, mỗi con nặng khoảng 20 kg, vừa sinh con. Trong lúc dọn dẹp và tác động vào khu vực chó con, người phụ nữ bất ngờ bị chó mẹ lao vào cắn.

Các bác sĩ ghi nhận hơn 10 vết thương trên nhiều vị trí cơ thể. Riêng cánh tay, cẳng tay và bàn tay trái có khoảng 7 vết. Vùng mông phải và gối phải cũng có những vết thương lớn. Đáng chú ý, một vết cắn ở cẳng tay sâu đến mức gây gãy hở xương quay.

“Đây là trường hợp nặng. Người bệnh không chỉ có nhiều vết thương phần mềm mà tổn thương còn sâu đến mức gây gãy xương hở”, BSCKII Vũ Giang An, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết.

Với những ca như vậy, bác sĩ phải đánh giá toàn diện nguy cơ mất máu, sốc cũng như tổn thương mạch máu, xương và phần mềm, thay vì chỉ xử lý các vết cắn trên da.

Bệnh nhân được tiêm dự phòng bệnh dại, dùng kháng sinh và chăm sóc vết thương. Do các tổn thương nhiễm bẩn, nguy cơ nhiễm trùng cao, bác sĩ không đóng kín ngay toàn bộ vết thương mà tiếp tục thay băng, theo dõi diễn biến viêm nhiễm.

Nhân viên y tế xử trí vết thương cho bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Sơn)

Bệnh nhân thứ hai là bà N.T.K., 76 tuổi, ở Hà Nội, bị liệt khoảng 6 năm, phần lớn thời gian nằm tại giường. Người phụ nữ bị chó tấn công ngay khi đang nằm nên gần như không có khả năng tự vệ.

ThS.BS Lê Trung Thành, Khoa Phẫu thuật Tạo hình, Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, cho biết lực cắn và giằng xé khiến da cùng lớp mỡ dưới da ở cẳng tay trái bị bóc khỏi tổ chức bên dưới, để lộ lớp cân cơ. Vùng lóc da kéo dài khoảng 20-25 cm, từ khuỷu xuống gần cổ tay, chỗ rộng nhất khoảng 10 cm.

Bệnh nhân được sơ cứu, làm sạch và cắt lọc tổ chức tổn thương. Những ngày đầu, vùng cẳng tay sưng nề, tấy đỏ. Sau khoảng một tuần, khi tình trạng viêm giảm, bác sĩ tiếp tục xử lý vết thương và khâu thưa từng bước để thu nhỏ diện tích tổn thương.

Bệnh nhân đồng thời được tiêm dự phòng bệnh dại và điều trị theo chỉ định. “Vết thương do động vật cắn thuộc nhóm vết thương nhiễm bẩn. Vi khuẩn có thể theo răng xuyên sâu vào tổ chức, đặc biệt ở những vết cắn dập nát, lóc da hoặc liên quan đến gân, khớp, xương”, bac sĩ Thành nói.

Theo các bác sĩ, tổn thương sau chó cắn đôi khi nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì nhìn thấy trên da. Lực cắn, nghiền và giằng của chó có thể làm dập nát phần mềm, tổn thương gân, mạch máu, thần kinh, thậm chí gây lóc da hoặc gãy xương.

Vì vậy, với vết cắn sâu hoặc tổn thương phức tạp, người bệnh cần được đánh giá sớm. Bác sĩ sẽ căn cứ tình trạng cụ thể để làm sạch, cắt lọc và lựa chọn cách đóng vết thương. Những vết thương nhiễm bẩn, dập nát hoặc có nguy cơ nhiễm trùng cao có thể được để hở, khâu thưa hoặc trì hoãn đóng.

Bên cạnh xử trí tổn thương, người bị chó cắn cần được đánh giá nguy cơ bệnh dại và uốn ván để có biện pháp dự phòng phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo gia đình cần tiêm phòng dại đầy đủ cho chó, đồng thời thận trọng khi tiếp cận chó mẹ đang nuôi con. Những nhà có người cao tuổi, người liệt hoặc hạn chế vận động càng cần kiểm soát việc tiếp xúc với vật nuôi, bởi họ có thể không đủ khả năng tránh né khi bị tấn công.

Sau khi bị chó cắn, cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước với xà phòng và đến cơ sở y tế sớm. Không nên tự đắp lá, bôi thuốc hoặc sử dụng các chất không rõ nguồn gốc lên vết thương.

Nếu vết cắn rộng, sâu, chảy máu nhiều, gây lóc da, biến dạng chi hoặc khiến người bệnh đau nhiều, tê bì, hạn chế vận động, đầu chi nhợt hay lạnh, cần đi khám ngay để loại trừ tổn thương mạch máu, thần kinh, gân và xương.