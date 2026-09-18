Loạt vụ ngộ độc khiến hàng trăm người nhập viện, Gia Lai siết hàng ăn

(VTC News) -

Ngày 18/9, UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo “nóng” về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh sau các vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng trăm người nhập viện.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, nhiều tháng qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc, nghi ngộ độc thực phẩm với số người mắc lớn, nhất là liên quan thực phẩm chế biến sẵn, bánh mì và thức ăn đường phố. Kết quả xét nghiệm phát hiện vi khuẩn Salmonella SPP trong mẫu bệnh phẩm và một số nguyên liệu tại cơ sở này gồm pa-tê, khô gà, chả cá chiên.

Ngoài ra, số lượng cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố trên địa bàn rất lớn, trong khi tỉ lệ kiểm tra, giám sát còn thấp. Mặc dù có thống kê, ký cam kết nhưng chưa kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên cho thấy công tác quản lý tại một số địa bàn chưa theo kịp mức độ nguy cơ thực tế.

Gia Lai chỉ đạo siết chặt các cơ sở bánh mì, thức ăn đường phố và tăng cường kiểm tra đột xuất sau hàng loạt vụ ngộ độc. (Ảnh tạo bởi AI)

Để chấn chỉnh tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Y tế phối hợp các đơn vị, địa phương rà soát, phân loại cơ sở theo mức độ nguy cơ; ưu tiên kiểm tra đột xuất các cơ sở bánh mì, thức ăn đường phố, thực phẩm chế biến sẵn và nơi từng vi phạm.

Không để tình trạng “đã có danh sách nhưng chưa được quản lý thực chất”; không lấy việc ký cam kết làm căn cứ thay thế cho kiểm tra, giám sát. Tỉnh cũng yêu cầu tăng cường lấy mẫu có trọng điểm đối với các nguyên liệu, thực phẩm nguy cơ cao như pa-tê, thịt và sản phẩm từ thịt, chả, trứng, rau sống, nước sốt và thực phẩm chế biến sẵn.

Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm vi phạm, không nể nang, né tránh, bỏ lọt. Với cơ sở vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, áp dụng mức xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động, thu hồi, tiêu hủy sản phẩm. Trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay cơ quan điều tra, không để xử lý hành chính thay thế trách nhiệm hình sự.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, ngày 17/9, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 100 triệu đồng đối với đối với Hộ kinh doanh B.B do ông N.V.K làm chủ, trên đường Quang Trung (phường An Khê). Đây là cơ sở khiến 254 người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì vào ngày 24/8.

Ngoài tổng mức tiền phạt 100 triệu đồng, cơ sở kinh doanh B.B bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng. Đồng thời, hộ kinh doanh B.B phải thu hồi, tiêu hủy thực phẩm vi phạm; chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 người bị ngộ độc thực phẩm.

Cơ sở sản xuất bánh mì B.B nằm trên đường Quang Trung, phường An Khê, tỉnh Gia Lai khiến 254 người ngộ độc vào ngày 24/8.

Trước đó ngày 24/8, Trung tâm Y tế An Khê tiếp nhận 7 người có các biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt. Các bệnh nhân nghi ngờ bị ngộ độc do sử dụng bánh mì mua tại hộ kinh doanh B.B.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường An Khê phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trung tâm Y tế An Khê cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác điều tra, xác minh nguyên nhân, xử lý vụ việc và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo kết quả điều tra, thời điểm ghi nhận bệnh nhân nhập viện đầu tiên là 17h27 ngày 24/8. Đến 17h00 ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị lên tới 254 người. Trong đó, có 214 bệnh nhân điều trị nội trú, 36 bệnh nhân điều trị ngoại trú và 4 bệnh nhân phải chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Đến 13h00 ngày 3/9, toàn bộ 254/254 trường hợp khám và điều trị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì B.B đã được xuất viện với sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp tử vong.

Bệnh nhân trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở L.H (phường Quy Nhơn Đông) được điều trị tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Tương tự ngày 22/5, một công ty may tại phường Quy Nhơn Đông đặt mua 28 ổ bánh mì thập cẩm và 18 ổ bánh mì chan nước (không có nhân) tại cơ sở bánh mì L.H tại địa bàn, cho công nhân tăng ca.

Sau khi ăn, đến khoảng 23h cùng ngày, có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, buồn nôn và sốt. Trong số này, 12 người nhập viện điều trị, 3 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đến 14h ngày 25/5, ngành y tế thống kê có tổng cộng 75 người nhập viện liên quan vụ việc. Sau khi được điều trị, phần lớn bệnh nhân đã ổn định sức khỏe. Các triệu chứng như tiêu chảy, nôn ói và sốt giảm rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo và có thể ăn uống nhẹ.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, trong ngày 22/5, cơ sở bánh mì L.H đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm ra thị trường.