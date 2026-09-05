Chọn điện thoại Xiaomi Poco giá rẻ cho học sinh, sinh viên mùa nhập học 2026

(VTC News) -

Thương hiệu Xiaomi Poco được mệnh danh là “vua hiệu năng” giá rẻ vì các sản phẩm luôn tập trung tối ưu phần cứng, màn hình tần số quét cao và dung lượng pin siêu trâu. Do đó, điện thoại Poco đáp ứng trọn vẹn từ việc tra cứu tài liệu, học online cho đến chiến game giải trí mượt mà mà không làm đau ví phụ huynh.

Poco mang tới loạt smartphone giá rẻ nhưng có hiệu năng cao.

Theo tham khảo từ hệ thống bán điện thoại Viettablet - Chiến Thần Định Giá, dưới đây là những lựa chọn điện thoại Poco chính hãng nổi bật với mức giá cực kỳ tốt, giúp học sinh, sinh viên dễ dàng tìm kiếm người bạn đồng hành trong năm học mới:

Poco C85 4G

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc có không gian hiển thị rộng rãi để đọc tài liệu và thời lượng pin không lo sạc, Poco C85 4G chính là câu trả lời phù hợp. Máy sở hữu màn hình cực đại lên tới 6,9 inch IPS LCD với tần số quét 120Hz, giúp trải nghiệm lướt web và xem bài giảng video thích mắt.

Thiết kế bo cong 3D của máy mang tới cảm giác cầm nắm chắc chắn, giảm mỏi khi sử dụng trong thời gian dài. Sức mạnh của Poco C85 còn đến từ con chip MediaTek Helio G81 Ultra, đi kèm tùy chọn RAM lên tới 8GB, đồng thời hỗ trợ RAM ảo tới 16GB giúp đa nhiệm và chuyển đổi giữa các ứng dụng học tập như Zoom hay Google Meet nhẹ nhàng.

Điểm đáng giá của dòng máy này chính là viên pin dung lượng khủng 6000 mAh, cho phép sử dụng thoải mái sang tới ngày thứ hai, kết hợp cùng sạc nhanh 33W và công nghệ Battery Healthy 3.0 hỗ trợ bảo vệ tuổi thọ pin lâu dài. Hiện tại, Viettablet đang phân phối phiên bản này với giá bán dễ tiếp cận, dao động khoảng 3,59 triệu đồng cho bản 128GB và 3,79 triệu đồng cho bản 256GB.

Poco C71

Bên cạnh phiên bản C85, sản phẩm Poco C71 cũng là một ứng cử viên sáng giá nằm trong phân khúc siêu tiết kiệm. Chiếc điện thoại này hướng tới đối tượng học sinh cấp 2 và cấp 3 đang tìm kiếm một thiết bị liên lạc và học tập cơ bản.

Máy sở hữu phong cách thiết kế gọn gàng với mặt lưng nhám giả da chống bám mồ hôi và dấu vân tay cực tốt. Màn hình của Poco C71 có kích thước lớn 6,88 inch hỗ trợ độ phân giải HD+, mang tới không hiển thị rõ ràng cho những bài giảng trực tuyến hoặc đọc sách điện tử.

Poco C71 có mức giá rẻ không tưởng cho học sinh.

Về mặt hiệu năng, máy trang bị bộ vi xử lý Unisoc T7250 tối ưu cho các tác vụ hàng ngày, đi kèm với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB/128GB. Đồng thời, máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ mở rộng dung lượng.

Với dung lượng pin chuẩn 5200 mAh và hệ điều hành mượt mà, Poco C71 đảm bảo thời gian hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài học tập tại trường. Đây được xem là mẫu máy có mức giá rẻ nhất trong danh sách khi chỉ dao động dưới 3 triệu đồng tại Viettablet.

Poco C81 Pro

Nằm trong phân khúc giá rẻ, Poco C81 Pro mang đến một lựa chọn cực kỳ cân bằng cho các bạn sinh viên. Ngoại hình của máy đậm chất trẻ trung với mặt lưng chuyển màu phá cách và đặc trưng của Poco. Màn hình điện thoại có kích thước 6,9 inch tích hợp tần số quét 120Hz giúp lướt chạm mượt mà và dễ dàng theo dõi thông báo bài học ngay khi đang ở ngoài trời.

Bên trong Poco C81 Pro là con chip Unisoc T7250 với dung lượng RAM 6GB và bộ nhớ trong 128GB. Nhờ đó, máy có thể đáp ứng tốt các nhu cầu tra cứu dữ liệu, chạy mượt các ứng dụng học tập online, mạng xã hội và chơi các tựa game phổ biến ở mức đồ họa trung bình khá.

Ngoài ra, viên pin 6000 mAh cũng đảm bảo thời gian sáng màn hình liên tục nhiều giờ liền. Sản phẩm hiện đang có giá bán cực tốt tại hệ thống Viettablet chỉ từ 2,6 triệu đồng,

Poco M7 Pro 5G

Đối với học sinh, sinh viên cần một cấu hình mạnh mẽ để học tập hiệu quả, vừa muốn chơi game hot mượt mà, Poco M7 Pro 5G sẽ là chiếc điện thoại không thể bỏ qua. Máy sở hữu thiết kế mỏng nhẹ đáng kinh ngạc chỉ 7,99mm. Điểm nhấn lớn nhất đến từ màn hình cao cấp 6,67 inch AMOLED, độ phân giải Full HD+ cùng tần số quét 120Hz mượt mà.

Poco M7 Pro 5G cung cấp hiệu năng đỉnh cao với thiết kế thời trang.

Máy dùng chip MediaTek Dimensity 7025 Ultra (6nm) hiện đại. Phiên bản tiêu chuẩn 8GB/256GB mang đến hiệu năng mạnh, khả năng xử lý đồ họa mượt mà và không xảy ra hiện tượng giật lag khi combat. Thiết bị được trang bị viên pin dung lượng 5110 mAh tối ưu tốt, đi kèm công nghệ sạc nhanh 45W giúp nạp đầy trong khoảng 1 tiếng đồng hồ

Tổng kết lại, hãy lựa chọn một mẫu Poco C71 siêu tiết kiệm để đáp ứng nhu cầu cơ bản, Poco C74 và Poco C81 Pro cân bằng với thời lượng pin lớn, hoặc đầu tư hẳn “chiến thần” Poco M7 Pro 5G để trải nghiệm màn hình AMOLED 120Hz với cấu hình đồ họa đỉnh cao.