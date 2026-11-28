(VTC News) -

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an TP Hải Phòng, Nguyễn Anh Đức từng giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy từ tháng 3/2023 đến tháng 7/2025.

Từ tháng 8/2025 đến nay, Đức giữ chức Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life.

Nguyễn Anh Đức bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Nguyễn Anh Đức tham gia góp vốn, sáng lập và điều hành 4 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, phát triển doanh nghiệp và bất động sản.

Cụ thể, Đức giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Địa ốc Palhomes, thành lập ngày 24/2/2020. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản.

Palhomes có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Anh Đức góp 720 triệu đồng, tương đương 36% vốn điều lệ. Đến tháng 4/2025, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đào tạo, Nguyễn Anh Đức là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Pal Academy, thành lập tháng 2/2023, có trụ sở tại Hà Nội.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo kỹ năng, marketing, bán hàng, giao tiếp, lãnh đạo và quản lý tài chính. Pal Academy có vốn điều lệ ban đầu 2 tỷ đồng, trong đó Đức góp 535 triệu đồng, tương đương 26,75%. Đến tháng 4/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng lên 5 tỷ đồng.

Ngày 11/6/2025, Nguyễn Anh Đức cùng hai cộng sự khác thành lập 2 doanh nghiệp, cùng đặt trụ sở tại một căn nhà thuộc Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Nội. Đó là Công ty cổ phần Đào tạo Phát triển Doanh nghiệp Master Life có vốn điều lệ 2 tỷ đồng và Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Palhomes có vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Như vậy, 4 doanh nghiệp được Nguyễn Anh Đức tham gia sáng lập, góp vốn hoặc điều hành đều hoạt động trong hai lĩnh vực chính là đào tạo và bất động sản.

Quảng bá khóa học làm giàu giá gần 1,5 tỷ đồng

Trên các nền tảng mạng xã hội, Nguyễn Anh Đức thường xuyên đăng tải video chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, marketing, bán hàng, quản trị và phát triển bản thân. Người này cũng giới thiệu những câu chuyện thành công của học viên sau khi tham gia các chương trình đào tạo do mình tổ chức.

Các nội dung quảng bá thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ có nhu cầu kinh doanh, khởi nghiệp.

Một khóa học dạy làm giàu của master Nguyễn Anh Đức lan truyền trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, một chương trình đào tạo do Đức quảng bá từng được niêm yết với giá gần 1,5 tỷ đồng, nhưng đưa ra mức ưu đãi còn 300 triệu đồng nếu khách hàng đăng ký ngay.

Tuy nhiên, theo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hải Phòng), Nguyễn Anh Đức (SN 1993, nơi cư trú thôn Hợp Thành, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối khách hàng.

Quá trình kinh doanh khóa học và sách, Nguyễn Anh Đức thu tiền học, tiền bán sách vào 4 tài khoản cá nhân. Tuy nhiên, Nguyễn Anh Đức đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế trên 7,6 tỷ đồng.

Đầu tháng 11/2026, sau khi thấy nhiều phương tiện truyền thông đưa tin về các khóa học, Nguyễn Anh Đức chỉ đạo kế toán kiểm tra, xuất hóa đơn giá trị gia tăng bổ sung đối với các giao dịch vào tài khoản cá nhân nhằm đối phó, che mắt cơ quan chức năng.

Ngày 26/11, kết luận giám định xác định Nguyễn Anh Đức đã trốn thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh là trên 1,2 tỷ đồng.