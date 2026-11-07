Loạt công nghệ tạo khác biệt trên SUV điện đầu bảng Volvo EX90

(VTC News) -

Một số tính năng công nghệ nổi bật trên Volvo EX90. (Video: Quang Minh)

Ngày 6/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Volvo Car Việt Nam giới thiệu mẫu SUV thuần điện đầu bảng EX90, định vị ở phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn với tùy chọn cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi dành cho gia đình.

Mẫu xe Bắc Âu sở hữu ngoại hình bề thế nhưng tối giản theo triết lý thiết kế diện mạo đi liền công năng. Các bề mặt thân xe được làm phẳng liền mạch kết hợp cùng tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm khí động học, giúp mẫu SUV cỡ lớn đạt hệ số cản không khí Cd ở mức 0,29.

Để tối ưu hiệu suất cho hệ truyền động điện, phần đầu xe sử dụng mặt ca-lăng khép kín đi kèm cụm đèn pha LED tạo hình Búa Thor đặc trưng có khả năng đóng mở linh hoạt.

Hãng cho biết, thân vỏ và linh kiện của Volvo EX90 thể hiện định hướng phát triển bền vững khi sử dụng khoảng 15% thép tái chế, 25% nhôm tái chế cùng 48 kg nhựa tái chế và vật liệu sinh học, chiếm khoảng 15% tổng lượng nhựa trên xe.

Khoang nội thất của Volvo EX90 mang đậm tinh thần Scandinavia khi lược bỏ tối đa các nút bấm vật lý. Không gian cabin kết hợp giữa chất liệu da Nappa, cửa sổ trời toàn cảnh cỡ lớn ngăn tia UV cùng các mảng ốp gỗ tự nhiên đạt chứng nhận quản lý rừng FSC có tích hợp đèn nền xuyên sáng.

Khách hàng mua xe có hai tùy chọn màu da là Charcoal và Cardamom.

Khu vực bảng điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 14,5 inch tích hợp sẵn hệ sinh thái Google như Google Maps, Google Assistant và kho ứng dụng Google Play, hỗ trợ kết nối 5G, Apple CarPlay không dây và chìa khóa kỹ thuật số trên điện thoại thông minh.

Hệ thống hiển thị trên màn hình trung tâm và màn hình kính lái (HUD) được vận hành bởi nền tảng chip Qualcomm Snapdragon Cockpit kết hợp công cụ đồ họa 3D Unreal Engine do Epic Games phát triển.

Hệ thống giải trí trên xe sử dụng dàn âm thanh vòm Bowers & Wilkins tích hợp công nghệ Dolby Atmos và các loa đặt ngay trong tựa đầu ghế ngồi. Người dùng có thể cá nhân hóa không gian thưởng nhạc qua 4 chế độ gồm: Studio, Individual Stage, Concert Hall (mô phỏng nhà hát giao hưởng Gothenburg) và chế độ lấy cảm hứng từ phòng thu huyền thoại Abbey Road Studios.

Với cấu trúc SUV cỡ lớn 3 hàng ghế, không gian phía sau của EX90 được thiết kế rộng rãi cho các hành trình dài. Trên trần xe tích hợp hệ thống Occupant Sensing sử dụng cảm biến radar độ nhạy cao để phát hiện những chuyển động nhỏ tới mức milimet trong toàn bộ cabin, qua đó cảnh báo kịp thời nếu phát hiện trẻ nhỏ hoặc thú cưng còn bị bỏ quên bên trong xe sau khi khóa cửa.

Công nghệ an toàn là điểm nhấn chính của Volvo EX90. Hệ thống camera, radar và siêu máy tính trung tâm NVIDIA DRIVE AGX Orin với tốc độ xử lý hơn 254 nghìn tỷ phép tính/giây tạo nên lá chắn an toàn 360 độ. Hệ thống này có thể quét các vật thể nhỏ ở khoảng cách hàng trăm mét cả ngày lẫn đêm ngay ở tốc độ cao, đồng thời phối hợp cùng cảm biến giám sát ánh mắt Driver Understanding bên trong cabin để tự động đưa xe dừng lại an toàn và gọi cứu hộ nếu phát hiện người lái ngủ gật hoặc gặp sự cố sức khỏe.

Tại sự kiện, hãng trưng bày mô hình kiến trúc khung gầm thuần điện SPA2 và hệ thống điện áp 800V lần đầu tiên được áp dụng trên xe Volvo. Tại Việt Nam, EX90 được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, trang bị hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm, giúp chiếc SUV tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây.

Nhờ cụm pin Lithium-ion dung lượng 106 kWh trên nền tảng điện 800V, Volvo EX90 đạt phạm vi di chuyển tối đa 625 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP, hỗ trợ sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút ở công suất tối đa 350 kW và tích hợp sẵn phần cứng sạc hai chiều V2L giúp cấp điện ngược cho thiết bị gia dụng hoặc xe điện khác.

Khung gầm chủ động với hệ thống treo khí nén hai buồng trên xe có khả năng điều chỉnh độ cứng giảm chấn 500 lần/giây, đồng thời tự động hạ thấp gầm 20 mm khi chạy tốc độ cao hoặc nâng cao thêm 40 mm khi đi qua địa hình xấu.

Tại thị trường Việt Nam, Volvo EX90 sẽ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ lớn cùng đối thủ Mercedes-Benz EQS SUV hiện có giá 5,259 tỷ đồng.

Để hoàn thiện hạ tầng cho người dùng xe điện, bên cạnh hệ thống trạm sạc nhanh DC tại các đại lý chính hãng ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, Volvo Car Vietnam đã tích hợp mạng lưới khoảng 350 trụ sạc công cộng trên toàn quốc thông qua nền tảng ứng dụng VETC.