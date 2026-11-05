BMW 'vạ miệng' khi chê xe Toyota thập niên 90 là nhàm chán

(VTC News) -

Thay vì nhắm vào các đối thủ đồng hạng như Mercedes-Benz hay Audi, đội ngũ truyền thông của BMW đã có nước đi gây tranh cãi trên nền tảng mạng xã hội Instagram. Hãng xe xứ Bavaria đăng tải bài viết đặt cạnh nhau hai bức ảnh nhằm tôn vinh ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse trên mẫu SUV hạng sang BMW X5 2027 đi kèm gói ngoại thất M Sport.

Tuy thương hiệu này đã sử dụng công nghệ AI để xóa bỏ logo và cụm đèn xi-nhan dưới cản trước nhằm tránh rắc rối về bản quyền, người xem lập tức nhận ra nguyên mẫu trong ảnh là chiếc sedan phổ thông Toyota Corolla thế hệ thứ 7 (sản xuất giai đoạn 1991 - 1997) với đèn pha halogen cùng cản nhựa đen không sơn đặc trưng.

Đi kèm màn so sánh này là dòng trạng thái khẳng định: “Chúng tôi không chỉ thiết kế xe hơi. Chúng tôi tạo cho chúng cá tính. Không thể nhầm lẫn với BMW. Tạo ra sự khác biệt để cảm nhận sự khác biệt”.

Bài đăng của BMW sử dụng hình ảnh mẫu Toyota Corolla đời 1991 đã xóa logo để gán mác “thiết kế nhàm chán”. (Ảnh: BMW/Instagram)

Nỗ lực khoe diện mạo mẫu SUV hạng sang đời 2027 bằng cách mang ra đặt cạnh một chiếc sedan bình dân đã 35 năm tuổi nhanh chóng phản tác dụng. Dưới phần bình luận, phần lớn người dùng mạng xã hội đồng loạt lên tiếng bảo vệ mẫu xe Nhật Bản. Nhiều ý kiến ca ngợi sự bền bỉ, thực dụng vượt thời gian của dòng Corolla và khẳng định thiết kế này xứng đáng được gọi là “kinh điển” thay vì “nhàm chán”.

Không ít bình luận mỉa mai yêu cầu BMW nên đảo ngược nhãn dán giữa hai bức ảnh, thẳng thắn chê bai tạo hình của thế hệ X5 mới và nhắn nhủ đội ngũ quản trị trang của hãng xe Đức vẫn còn kịp thời gian để xóa bài đăng.

Một số chuyên gia truyền thông nhận định đây có thể là chiêu trò tiếp thị câu tương tác bằng cách khơi gợi sự tranh cãi (rage bait).

Ngay cả những người hâm mộ trung thành của thương hiệu xứ Bavaria cũng bày tỏ sự tiếc nuối đối với các thiết kế lịch lãm của BMW trong quá khứ như dòng E30 hay E39 (cũng ra đời vào thập niên 1990), thay vì ủng hộ phong cách góc cạnh hiện tại.

Giới quan sát cho rằng nếu muốn thực hiện một màn so sánh thiết kế thuyết phục, BMW nên chọn các đối thủ xe sang cùng phân khúc và cùng niên đại thay vì mang một mẫu xe giá rẻ từ hơn ba thập kỷ trước ra làm bia đỡ đạn.