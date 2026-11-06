Volvo ES90 gia nhập thị trường Việt, thách thức Mercedes-Benz EQS và BMW i7

(VTC News) -

Volvo ES90 là sự kết hợp giữa kiểu dáng sedan truyền thống, phần mui vuốt dốc của xe fastback cùng khoảng sáng gầm được nâng cao tương tự dòng SUV, hứa hẹn mang lại tầm nhìn thoáng đãng cho người cầm lái.

Xe có hệ số cản không khí Cd ở mức 0,25. Volvo cho biết đây là con số thấp nhất trong lịch sử các dòng xe thương mại từng được hãng chế tạo.

Ở khu vực đầu xe, Volvo ES90 duy trì diện mạo tối giản đặc trưng của thiết kế Bắc Âu với mặt ca-lăng khép kín và cụm đèn pha LED tạo hình Búa Thor thế hệ mới.

Phần mui xe vuốt dốc mượt mà về phía sau đi kèm các tùy chọn bộ mâm hợp kim khí động học kích thước từ 20 đến 22 inch.

Khu vực đuôi xe tạo điểm nhấn thị giác khác biệt với cụm đèn hậu LED hình chữ C, kết hợp cùng hai dải đèn LED phụ đặt dọc hai bên kính chắn gió phía sau tạo nên chuỗi hiệu ứng ánh sáng chào mừng và tạm biệt khi chủ xe đóng/mở khóa.

Nhờ thiết kế cửa cốp sau mở rộng toàn bộ phần kính hậu theo kiểu dáng fastback, việc xếp dỡ hành lý cồng kềnh trên ES90 trở nên thuận tiện hơn so với dòng sedan ba khoang truyền thống.

Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 442 lít và có thể mở rộng lên tới 922 lít khi gập độc lập các vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai; đi kèm một cốp phụ phía trước (frunk) dung tích 27 lít dùng để cất gọn bộ dây cáp sạc.

Khoang nội thất của Volvo ES90 mang thiết kế sang trọng, tối giản, tập trung vào vật liệu tự nhiên bền vững cùng 6 chủ đề đèn viền nội thất.

Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 9 inch kết hợp màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), bảng điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng 14,5 inch tích hợp hệ sinh thái Google bao gồm Google Maps, Google Assistant và kho ứng dụng Google Play.

Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối 5G và camera 360 độ mô phỏng góc nhìn 3D đều được vận hành bởi nền tảng chip Qualcomm Snapdragon Cockpit.

Với cấu hình 5 chỗ ngồi cùng chiều dài trục cơ sở đạt 3.102 mm, Volvo ES90 mang lại khoảng để chân rộng rãi cho hành khách ngồi hàng ghế thứ hai cùng khả năng cách âm thuộc nhóm yên tĩnh nhất từ trước đến nay của hãng.

Điểm nhấn tiện nghi trong cabin nằm ở trần kính toàn cảnh đổi màu điện tử (Electrochromic) có khả năng ngăn 99,9% tia UV và cho phép người dùng làm mờ mặt kính chống chói chỉ bằng một nút chạm, đi kèm hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập tích hợp bộ lọc ngăn tới 95% bụi mịn PM2.5 và 99,9% tác nhân gây dị ứng.

ES90 sở hữu hệ thống âm thanh vòm Bowers & Wilkins cao cấp gồm 25 loa độ phân giải cao bố trí khắp xe, bao gồm cả các loa trên trần và loa ẩn trong tựa đầu ghế ngồi. Kết hợp cùng công nghệ âm thanh không gian Dolby Atmos, hành khách có thể cá nhân hóa trải nghiệm thính giác qua 4 chế độ gồm: Studio, Individual Stage, Concert Hall và chế độ tái tạo âm học của phòng thu Abbey Road Studios tại London (Anh).

Volvo ES90 được phát triển trên nền tảng khung gầm thuần điện SPA2 đi kèm hệ thống treo khí nén thích ứng giúp triệt tiêu độ rung lắc trên các bề mặt đường xấu.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này được phân phối với phiên bản Twin Motor Performance dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD, trang bị hai mô-tơ điện sản sinh tổng công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 870 Nm.

Cung cấp năng lượng cho hệ truyền động là bộ pin Lithium-ion dung lượng 106 kWh kết hợp cùng kiến trúc điện áp 800V hoàn toàn mới của Volvo. Nhờ lợi thế từ hệ số cản gió thấp 0,25 Cd, Volvo ES90 đạt phạm vi di chuyển lên tới 706 km sau mỗi lần sạc theo chuẩn WLTP.

Khi kết nối với trụ sạc nhanh DC công suất tối đa 350 kW, xe mất khoảng 22 phút để nạp pin từ 10% lên 80%, hoặc có thể bổ sung ngay 300 km quãng đường di chuyển chỉ sau 10 phút cắm sạc.

ES90 là mẫu xe đầu tiên của Volvo được trang bị cấu hình vi xử lý kép NVIDIA DRIVE AGX Orin trên nền tảng phần mềm chung Superset tech stack, giúp nâng năng lực tính toán của máy tính trung tâm lên gấp 8 lần thế hệ trước (có khả năng xử lý hơn 254 nghìn tỷ phép tính/giây) và hỗ trợ nâng cấp tính năng qua mạng (OTA).

Hệ thống an toàn Safe Space Technology nhận dữ liệu từ 5 radar, 7 camera và 12 cảm biến siêu âm để phát hiện chướng ngại vật từ xa, kết hợp cùng hệ thống theo dõi sự tập trung của người lái (Driver Understanding), cảnh báo người đi xe đạp hoặc đi bộ khi mở cửa xe và radar quét chuyển động ở cấp độ dưới milimet (như nhịp thở của trẻ sơ sinh) để cảnh báo nếu có người bị bỏ quên trong xe.

Tại thị trường Việt Nam, Volvo ES90 dự kiến trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng sedan cỡ lớn thuần điện hạng sang như Mercedes-Benz EQS Sedan hay BMW i7.