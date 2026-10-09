Lộ diện chủ nhân Nobel Hoà Bình 2026

(VTC News) -

Ủy ban Nobel Na Uy cho biết, nữ thẩm phán người Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay, 85 tuổi, đã giành giải Nobel Hòa bình vào ngày 9/10 “vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế”. Ủy ban cho biết bà Pillay mang lại hy vọng cho các nạn nhân của bạo lực và xung đột, đồng thời thể hiện lập trường đạo đức kiên định trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình.

Navanethem “Navi” Pillay.

Viện Nobel Na Uy đã ghi nhận tổng cộng 287 ứng viên cho giải thưởng năm nay, bao gồm 208 cá nhân và 79 tổ chức.

Một số ứng viên nổi bật bao gồm: Các nhóm ứng phó khẩn cấp tại Sudan (ERRs) đã huy động hơn 26.000 tình nguyện viên thông qua khoảng 700 nhóm trên toàn quốc, cung cấp thực phẩm, chăm sóc y tế, giáo dục và hỗ trợ tâm lý cho người dân giữa xung đột kéo dài từ năm 2023.

Tiếp đến là Thủ tướng Canada Mark Carney được chú ý nhờ nỗ lực củng cố đoàn kết trong nước và mở rộng quan hệ thương mại, ngoại giao với châu Âu và Trung Quốc trước căng thẳng với Mỹ.

Giải Nobel Hòa bình trị giá 12 triệu krona Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD, sẽ được trao tại thủ đô Oslo, Nauy vào ngày 10/12.