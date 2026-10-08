Nobel Văn học Anne Carson: Người biến những khoảng trống thành thơ

Ngày 8/10, bà Anne Carson (76 tuổi) được trao giải Nobel Văn học 2026. Với lựa chọn này, Viện Hàn lâm Thụy Điển không chỉ vinh danh một trong những tiếng nói đặc biệt nhất của thơ ca đương đại Canada, mà còn ghi nhận một quan niệm rộng mở về văn chương: nơi thơ có thể gặp triết học, thần thoại gặp đời sống hiện đại, học thuật gặp tình yêu và những mất mát riêng tư có thể trở thành một hình thức nghệ thuật.

Bà Anne Carson là kiểu thi sĩ, văn sĩ khiến những định nghĩa quen thuộc về nhà thơ trở nên chật hẹp. Bà là nhà thơ, học giả văn học cổ điển, dịch giả, nhà viết tiểu luận và kịch tác gia. Trong thế giới của bà Carson, không có bức tường cố định giữa thơ và văn xuôi, giữa sáng tác và nghiên cứu, giữa văn bản cổ đại và những ám ảnh của con người hôm nay.

Nếu Nobel Văn học thường được trao cho một giọng nói đã tạo nên dấu ấn riêng, thì thi sĩ Carson được tưởng thưởng còn vì bà đã làm một việc khó hơn: mở rộng chính biên giới của văn chương.

Nhà thơ Canada Anne Carson (ảnh chụp năm 1998). (Ảnh: Britanica)

Từ thần thoại Hy Lạp đến nỗi cô đơn của con người hôm nay

Bà Anne Carson sinh năm 1950 tại Toronto, Canada. Một giáo viên Latin thời trung học đã khuyến khích bà học tiếng Hy Lạp cổ đại, mở ra con đường trí tuệ sau này. Bà Carson theo học tại Đại học Toronto, hoàn thành các bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ về các tác phẩm kinh điển.

Nhưng Hy Lạp cổ đại trong tác phẩm của bà Carson chưa bao giờ là một viện bảo tàng. Sappho (nhà thơ trữ tình nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại), Euripides (một trong ba nhà viết kịch bi kịch vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại, bên cạnh Aeschylus và Sophocles), Hercules (tên tiếng Hy Lạp là Heracles - vị á thần vĩ đại và nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp), hay những tác phẩm đã tồn tại hàng nghìn năm bước vào thơ bà như những người đang sống. Bà Carson đặt họ cạnh tình yêu, dục vọng, chiến tranh, ký ức, cô đơn, ly hôn và những khủng hoảng của con người hiện đại.

Đó là một trong những nghịch lý thú vị nhất của bà Carson: càng quay về quá khứ, bà càng khiến hiện tại trở nên rõ nét. Bà không đơn giản hiện đại hóa thần thoại, mà dùng thần thoại để làm hiện tại trở nên xa lạ, để người đọc có thể nhìn lại những điều tưởng như quá quen thuộc bằng một con mắt khác.

Nhà thơ Canada Anne Carson. (Ảnh: The Guardian)

Ngay từ Eros the Bittersweet (1986), tác phẩm nghiên cứu về thần tình yêu Eros trong văn học Hy Lạp, bà Carson đã đặt nền móng cho thế giới nghệ thuật của mình. Tình yêu ở đây không chỉ là cảm xúc mà còn là một vấn đề của nhận thức. Con người khao khát một thứ chính bởi thứ ấy không hoàn toàn hiện diện trước mắt mình.

Khoảng cách sinh ra ham muốn và khoảng cách cũng sinh ra thơ. Đó là một ý tưởng trở đi trở lại trong gần như toàn bộ sự nghiệp Carson. Người yêu và người được yêu luôn cách nhau một khoảng.

Người sống và người chết bị ngăn cách bởi một khoảng khác. Quá khứ và hiện tại không bao giờ hoàn toàn trùng khít. Ngay cả con người với chính mình cũng tồn tại trong một khoảng cách không thể xóa bỏ. Bà Carson làm thơ từ chính những khoảng cách ấy.

Nhà thơ Canada Anne Carson. (Ảnh: Globe & Mail)

Khi “quái vật” biết yêu, thần thoại bỗng trở thành câu chuyện của chúng ta

Nếu cần một tác phẩm để bước vào thế giới Anne Carson, tiểu thuyết bằng thơ Autobiography of Red (Tự truyện đỏ) có lẽ là cánh cửa sáng rõ nhất.

Xuất bản năm 1998, tác phẩm lấy cảm hứng từ việc Hercules tiêu diệt quái vật 3 đầu Geryon, chiếm đàn gia súc màu đỏ của Geryon. Bà Carson làm một việc tưởng như đơn giản nhưng thực chất rất triệt để: cho quái vật một đời sống nội tâm.

Geryon trở thành một thiếu niên có cánh, cô độc, nhạy cảm và khao khát được yêu. Hercules không còn đơn thuần là người anh hùng chiến thắng quái vật. Giữa hai người xuất hiện tình yêu, dục vọng, phản bội và tổn thương.

Vì thế, thần thoại biến thành câu chuyện về một con người trẻ tuổi đang cố tìm kiếm vị trí của mình trong thế giới.

Đây chính là tài năng đặc biệt của thi sĩ-văn sĩ Carson. Bà không phá hủy thần thoại để thay thế nó bằng hiện đại. Bà tìm thấy trong thần thoại những gì vẫn còn nguyên vẹn sau hàng nghìn năm: nỗi cô đơn, sự ham muốn, lòng xấu hổ, nhu cầu được nhìn thấy và nỗi đau khi tình yêu biến mất.

Geryon là một con quái vật. Nhưng bà Carson khiến người đọc nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là hình hài của Geryon, mà là khả năng một con người có thể yêu, rồi bị bỏ lại với tình yêu ấy.

Từ đó, Autobiography of Red trở thành một trong những tác phẩm quan trọng nhất của bà Carson và cũng là ví dụ điển hình cho cách bà làm việc: lấy một tác phẩm văn học cổ điển, đặt vào hiện tại và để nó phát sáng bằng những câu hỏi của con người hôm nay.

Tiểu thuyết bằng thơ “Autobiography of Red” (Tự truyện đỏ) của Anne Carson. (Ảnh: Liberia Bookshop)

Tình yêu tan vỡ, cái chết và cuộc tháo dỡ cái tôi

Sau Autobiography of Red, bà Carson tiếp tục đi sâu vào những vùng tối của tình yêu và bản ngã.

The Beauty of the Husband (Vẻ đẹp của người chồng) - xuất bản năm 2001, với phụ đề A Fictional Essay in 29 Tangos (Một tiểu luận hư cấu gồm 29 điệu tango), kể về một cuộc hôn nhân, sự phản bội và sự tan rã của tình yêu. Nhưng ngay cả khi viết về một chủ đề tưởng như rất riêng tư, bà Carson vẫn từ chối lối kể chuyện thông thường.

Một cuộc hôn nhân trở thành tango. Một ký ức trở thành tiểu luận. Một cuộc ly hôn trở thành nghiên cứu về dục vọng.

Với bà Carson, tình yêu hiếm khi là nơi trú ẩn, mà là một phương thức nhận thức. Khi yêu một người, con người đồng thời khám phá một phần của chính mình và nhận ra rằng phần ấy không bao giờ hoàn toàn thuộc về mình.

Đến Decreation (Sự hủy tạo - 2005), câu hỏi được đẩy xa hơn: nếu tình yêu khiến cái tôi lung lay, liệu nghệ thuật có thể đi đến một nơi mà cái tôi không còn là trung tâm?

Nhan đề Decreation gợi đến tư tưởng của Simone Weil (nhà triết học, nhà hoạt động xã hội và nhà thần bí Cơ đốc giáo người Pháp gốc Do Thái) về việc tháo dỡ cái tôi. Bà Carson quan tâm đến khoảnh khắc con người không còn cố khẳng định mình mà chấp nhận để bản ngã tan ra trong tình yêu, đau khổ, nghệ thuật hoặc sự im lặng.

Đó là một trong những điểm sâu sắc nhất trong mỹ học Carson. Trong khi nhiều văn chương hiện đại xoay quanh câu hỏi “Tôi là ai?”, bà Carson dường như đặt một câu hỏi ngược lại: Tại sao tôi nhất thiết phải luôn là “tôi”?

Câu hỏi ấy khiến thơ Carson trở nên khác biệt. Bà không phải lúc nào cũng tìm cách củng cố cái tôi của nhà thơ. Đôi khi, bà muốn làm cái tôi trở nên trong suốt.

Và rồi đến Nox (2010), tác phẩm gắn với cái chết của người anh trai Michael, bà Carson đưa nghệ thuật của mất mát tới một hình thức đặc biệt.

Nox không phải một hồi ký thông thường. Nó là những mảnh chữ, hình ảnh, bản dịch, ghi chú, ký ức và khoảng trống. Hình thức ấy chính là nội dung của tác phẩm: người đã mất không để lại cho người sống một câu chuyện hoàn chỉnh. Họ để lại những mảnh vụn - một cái tên, một bức ảnh, một câu nói, một ký ức, một khoảng trống…

Bà Carson hiểu rằng không có ngôn ngữ nào thực sự đưa người chết trở lại. Văn chương cũng không thể chữa lành cái chết theo nghĩa đơn giản. Điều văn chương có thể làm là tạo ra một hình dạng cho sự vắng mặt.

Và đó là điều Nox làm. Nó biến khoảng trống thành một vật thể mà người đọc có thể cầm, nhìn và đau cùng.

“The Beauty of the Husband” (Vẻ đẹp của người chồng) được xuất bản lần đầu năm 2001. (Ảnh: Whichbook)

Nobel cho một nhà thơ không chịu đứng yên

Có lẽ điều đáng chú ý nhất ở nhà thơ Anne Carson không nằm ở một tác phẩm riêng lẻ, mà ở cách bà liên tục từ chối bị đóng khung.

Bà viết thơ, tiểu luận, kịch, dịch thuật, văn xuôi, những tác phẩm lai ghép giữa nhiều thể loại. Red Doc> (thơ tường thuật kết hợp văn xuôi và kịch) tiếp tục câu chuyện về quái vật Geryon nhưng làm cho thế giới ấy phân mảnh hơn. Float mở rộng khái niệm về một cuốn sách thơ. Wrong Norma cho thấy bà Carson vẫn không ngừng thử nghiệm với hình thức và giọng điệu.

Trong sự nghiệp ấy, dịch thuật giữ một vị trí đặc biệt. Bà Carson đã dịch các tác phẩm của Sappho, Euripides và nhiều tác phẩm Hy Lạp cổ điển khác. Nhưng bà không xem dịch thuật đơn giản là chuyển một văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

Với bà Carson, dịch là một cách đọc. Mỗi lựa chọn từ ngữ là một cách diễn giải. Mỗi khoảng trống được giữ lại hay lấp đầy là một quyết định. Mỗi giọng nói cổ đại được đưa vào hiện tại đều làm thay đổi cách chúng ta nghe quá khứ.

Bởi vậy, bà Carson vừa là nhà thơ vừa là học giả, nhưng hai vai trò ấy không tồn tại tách biệt. Học thuật cung cấp cho bà những văn bản cổ; thơ ca giúp những văn bản ấy sống lại; và giữa chúng là một trí tưởng tượng luôn muốn phá vỡ ranh giới.

“Red Doc>” thuộc thể loại thơ tường thuật kết hợp văn xuôi và kịch. (Ảnh: Wikipedia)

Nếu việc trao Nobel Văn học 2026 cho bà Anne Carson được nhìn như một dấu mốc, thì ý nghĩa của nó nằm ở chính sự phá vỡ ấy. Nobel không chỉ tìm đến một nhà thơ Canada có phong cách riêng biệt. Nó tìm đến một cây bút chứng minh rằng văn chương không cần phải lựa chọn giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa quá khứ và hiện tại, giữa học thuật và sáng tạo.

Bà Carson cho thấy một bài thơ có thể là một luận văn, một luận văn có thể là một câu chuyện tình, một câu chuyện tình có thể mang hình thức của tango, một huyền thoại có thể trở thành tự truyện, nột cuốn sách về người chết có thể được xây dựng từ những khoảng trống… Và một nhà thơ có thể dành cả sự nghiệp để chứng minh rằng không có hình thức nào đủ rộng để chứa hết kinh nghiệm của con người.

Có lẽ vì thế mà bà Anne Carson đặc biệt phù hợp với một giải thưởng như Nobel. Bà không trao cho người đọc những câu trả lời dễ dàng. Bà làm điều khó hơn: khiến những câu hỏi cũ trở nên mới.

Tình yêu là gì? Một người đã mất còn tồn tại ở đâu? Ký ức có phải sự thật? Cái tôi có thực sự là trung tâm của đời sống? Một câu chuyện cổ đại có thể nói gì với một con người sống trong thế kỷ XXI? Và ngôn ngữ có thể đi xa đến đâu trước khi chạm vào im lặng?

Bà Carson đã dành hơn bốn thập niên để đi quanh những câu hỏi ấy. Không phải để giải quyết chúng, mà để làm cho chúng ngày càng sâu hơn.

Vì thế, Nobel Văn học 2026 không chỉ là sự vinh danh bà Anne Carson. Đó còn là sự vinh danh cho một quan niệm về văn chương: văn chương không nhất thiết phải lấp đầy những khoảng trống của đời sống. Đôi khi nhiệm vụ của nó là làm cho chúng ta nhìn thấy những khoảng trống ấy và nhận ra rằng chính ở đó, thơ bắt đầu.