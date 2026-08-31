Lionel Messi tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina

(VTC News) -

Lionel Messi thông báo khép lại hành trình 20 năm khoác áo đội tuyển Argentina, thừa nhận đây là quyết định khiến anh “đau lòng” nhưng cảm thấy không còn gì để cống hiến thêm.

Hành trình huyền thoại của Messi cùng ĐTQG Argentina.

Trên trang Instagram cá nhân, Lionel Messi đăng tải tâm thư thông báo quyết định chia tay đội tuyển Argentina. Ngôi sao sinh năm 1987 cho biết anh đã suy nghĩ rất nhiều kể từ trận chung kết trước khi đi đến lựa chọn khó khăn này.

“Sau quãng thời gian kể từ trận chung kết, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng tôi quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi đau đớn, nhưng tôi hiểu rằng đã đến lúc phải làm điều này.

Tôi thề rằng mình luôn cống hiến tất cả. Không chỉ trong những năm gần đây, khi chúng tôi giành được mọi danh hiệu, mà cả trước đó nữa. Tôi luôn chiến đấu, luôn dốc hết sức vì màu áo này, để mang lại niềm vui cho mọi người và khiến mọi người cảm thấy tự hào là người Argentina thông qua bóng đá”, Messi viết.

Lionel Messi thông báo khép lại hành trình 20 năm khoác áo đội tuyển Argentina.

Trong thông điệp chia tay, Messi đặc biệt cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng anh trong suốt 20 năm. Sau khi không còn trực tiếp thi đấu, anh khẳng định sẽ trở thành một cổ động viên của Argentina và tiếp tục ủng hộ đội tuyển trong mọi hoàn cảnh.

“Thời gian không còn nhiều và từng chặng đường đang dần khép lại. Đây là một chương mà khi khép lại, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Tôi yêu, đã yêu và sẽ mãi yêu cảm giác được khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi đã cống hiến đến cạn kiệt, giờ tôi không còn gì để trao thêm nữa. Hơn nữa, phía sau đang có những cầu thủ trẻ rất tài năng, những người xứng đáng có cơ hội được góp mặt.

Cảm ơn tất cả mọi người vì tình yêu thương đã dành cho tôi suốt 20 năm qua. Tôi sẽ nhớ rất nhiều cảm giác được nghe tiếng cổ vũ của mọi người khi còn đứng trên sân. Từ bây giờ, tôi sẽ trở thành một người giống như các bạn, luôn cổ vũ và ủng hộ đội tuyển từ bên ngoài - cả khi chiến thắng lẫn lúc khó khăn, và trong những lúc khó khăn thì càng phải ủng hộ nhiều hơn”, siêu sao người Argentina chia sẻ.

Bức thư chia tay ĐTQG của Messi.

Ngôi sao Argentina cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, các huấn luyện viên, đồng đội và những lãnh đạo từng đồng hành với anh trong sự nghiệp quốc tế.

“Cảm ơn gia đình vì đã luôn ở bên tôi, đồng hành cùng tôi trong hành trình vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đầy gian nan này. Cảm ơn tất cả các huấn luyện viên, đồng đội và những người làm công tác quản lý mà tôi có cơ hội được làm việc cùng. Tôi sẽ mang theo bên mình những ký ức và khoảnh khắc không bao giờ có thể quên”.

Đáng chú ý, Messi tiết lộ những dòng chia tay này thực tế đã được anh viết từ ngày 21/7, hai ngày sau trận chung kết, nhưng đến nay mới công bố.

“Tôi rời đi với sự thanh thản và niềm tự hào vì cùng các đồng đội đã mang đến cho mọi người những khoảnh khắc mà chúng ta từng chỉ dám mơ tới. Thật điên rồ khi tôi có cơ hội trải qua tất cả những điều ấy cùng các bạn”.

Việc chia tay đội tuyển khép lại hành trình kéo dài khoảng hai thập kỷ của Messi trong màu áo Argentina.