Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.

Messi ghi 4 bàn và kiến tạo một lần trong chiến thắng 7-1 của Inter Miami trước CF Montreal.

Đó không chỉ là một trận đấu bùng nổ về mặt thống kê. Cách Messi ghi bàn còn gợi lại gần như đầy đủ những phẩm chất đã làm nên sự nghiệp của anh, từ đá phạt, đi bóng, chọn vị trí cho đến khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Messi mở đầu màn trình diễn của mình bằng một tình huống đá phạt chạm chân đối thủ rồi đi vào lưới ở phút 40. Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, anh tự mình đi bóng rồi ghi bàn thứ hai ở phút 52, trước khi hoàn tất hat-trick bằng cú lốp bóng tinh tế ở phút 83.

Khi trận đấu đã gần như được định đoạt, Messi vẫn chưa dừng lại. Anh ghi bàn thứ tư trong thời gian bù giờ bằng một quả đá phạt khác, khép lại đêm thi đấu mà hàng thủ Montreal gần như không tìm được cách ngăn cản số 10.

Xen giữa bốn bàn thắng ấy, Messi còn kiến tạo cho Luis Suarez lập công. Một cầu thủ 39 tuổi đã trực tiếp tạo ra 5 bàn trong cùng một trận đấu, điều vốn đã hiếm với những ngôi sao đang ở độ tuổi sung mãn nhất.

Messi thay đổi để tiếp tục thống trị

Messi hiện tại không còn chơi giống cầu thủ từng khiến các hàng phòng ngự La Liga hoảng loạn bằng những pha tăng tốc từ giữa sân. Anh chạy ít hơn, không còn liên tục tham gia vào mọi đợt lên bóng và thường dành nhiều thời gian để quan sát cách đối thủ bố trí đội hình.

Cú poker giúp Messi nâng thành tích lên 18 bàn sau 19 trận tại MLS 2026 và vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Sự thay đổi đó, tuy nhiên, không khiến Messi kém nguy hiểm. Ngược lại, anh đang sử dụng kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu để bù cho những gì thể chất không còn cho phép anh thực hiện thường xuyên như trước.

Messi chọn thời điểm tăng tốc kỹ hơn, chạm bóng ít hơn trong một số tình huống và hiếm khi lãng phí năng lượng vào những pha di chuyển không cần thiết. Khi khoảng trống xuất hiện, anh vẫn đủ nhanh trong vài mét đầu tiên để thoát khỏi hậu vệ và tạo ra khác biệt.

Bàn thắng thứ hai trước Montreal là ví dụ rõ ràng. Messi không cần một pha nước rút dài, mà chỉ cần vài nhịp xử lý chính xác, thay đổi hướng đúng lúc rồi đưa bóng vào vị trí thuận lợi để kết thúc tình huống.

Bàn thứ ba lại cho thấy một phẩm chất khác. Trước thủ môn đối phương, Messi không cần sức mạnh hay tốc độ, mà chỉ dùng cảm giác bóng để thực hiện cú lốp tinh tế, biến một cơ hội tưởng như bình thường thành pha xử lý rất khó ngăn cản.

Đến bàn cuối cùng, Messi trở lại với vũ khí dường như ít chịu ảnh hưởng nhất bởi tuổi tác. Khả năng đá phạt của anh vẫn đủ để biến một tình huống cố định thành cơ hội ghi bàn thực sự, ngay cả khi đối thủ biết chính xác điều gì sắp xảy ra.

Đó cũng là lý do Messi vẫn có thể duy trì ảnh hưởng lớn khi đã bước sang tuổi 39. Tốc độ có thể giảm, sức bền không còn như trước, nhưng khả năng xử lý, đọc không gian và đưa ra quyết định của anh vẫn ở đẳng cấp rất cao.

Những con số ngày càng khó tin

Bốn bàn vào lưới Montreal giúp Messi nâng thành tích lên 18 bàn sau 19 trận tại MLS 2026. Anh đồng thời vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và tiếp tục là nguồn bàn thắng quan trọng nhất của Inter Miami.

Đây cũng là lần thứ 8 trong sự nghiệp Messi ghi ít nhất 4 bàn trong một trận đấu. Lần gần nhất anh làm được điều tương tự là tháng 2/2020, khi còn khoác áo Barcelona và ghi 4 bàn vào lưới Eibar.

Ở tuổi 39, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm trong cách Inter Miami tấn công và tiếp tục tạo ra những màn trình diễn vượt xa giới hạn thông thường của tuổi tác.

Sáu năm trong bóng đá là một thời gian rất dài. Trong khoảng đó, Messi rời Barcelona, chuyển sang PSG, sang Mỹ, vô địch World Cup và bước từ tuổi 32 sang 39, nhưng khả năng tạo ra những trận đấu đặc biệt vẫn chưa biến mất.

Điều đáng nói hơn nằm ở bối cảnh của Inter Miami trước trận gặp Montreal. Đội bóng Florida trải qua chuỗi kết quả thất vọng và cần một chiến thắng để lấy lại nhịp độ, trong khi những vấn đề trên băng ghế huấn luyện cũng khiến tình hình thêm phức tạp.

Messi đã biến tất cả những câu chuyện ấy thành thứ yếu chỉ sau 90 phút. Khi anh bắt đầu tìm thấy khoảng trống và liên tục xuất hiện trước khung thành, Montréal gần như không còn khả năng kiểm soát trận đấu.

Với phần lớn cầu thủ, tuổi 39 là thời điểm để giảm vai trò, lựa chọn trận đấu và chấp nhận rằng cơ thể không còn đáp ứng được yêu cầu của bóng đá đỉnh cao. Messi lại đang ở một vị trí rất khác khi vẫn dẫn đầu danh sách ghi bàn, vẫn là trung tâm trong cách Inter Miami tổ chức tấn công và vẫn có thể tự mình quyết định kết quả.

Bóng đá đã chứng kiến quá nhiều điều phi thường từ Messi nên đôi khi người ta dễ coi chúng là chuyện bình thường. Nhưng một cầu thủ 39 tuổi ghi 4 bàn, kiến tạo thêm một lần và tiếp tục đứng đầu cuộc đua Vua phá lưới vẫn là điều rất khó xem như bình thường.

Messi có thể không còn chơi bóng theo cách của 10 năm trước. Điều đáng ngạc nhiên là sau tất cả những thay đổi của thời gian, anh vẫn tìm ra cách để tạo ra những đêm khiến người ta phải nhìn lại tuổi trên giấy khai sinh của mình.