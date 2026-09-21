Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan 17h30 ngày 21/9, bóng đá nữ ASIAD 2026

(VTC News) -

Trận bóng đá nữ giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 17h30 ngày 21/9 trên sân vận động Nagai (Nhật Bản). Trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026, được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6.

Xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu ASIAD 2026. Trận Việt Nam đối đầu với Thái Lan ngày 21/9 được chiếu trực tiếp trên nền tảng VTVgo, gồm ứng dụng dành cho thiết bị di động và website chính thức.

Khán giả có thể truy cập website VTVgo bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV hoặc các thiết bị có kết nối Internet. Trên điện thoại và máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTVgo từ Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6. (Ảnh: VFF)

Link xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Việt Nam đấu với Thái Lan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV.

Link VTV trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Thái Lan (sao chép và dán vào trình duyệt web): https://vtvgo.vn/channel/13

Để xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan trên máy tính, khán giả truy cập website VTVgo (vtvgo.vn) bằng trình duyệt internet hoặc mở ứng dụng VTVgo trên điện thoại, máy tính bảng. Sau đó, đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung phù hợp và chọn luồng phát sóng trận đấu ở phần “Trực tiếp” trên giao diện.

Thông tin trước trận Việt Nam vs Thái Lan

Hành trình của tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026 đang diễn ra đầy khó khăn khi đội nằm cùng bảng với những đối thủ mạnh của châu lục. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khởi đầu bằng thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa, sau đó thua 0-8 trước Nhật Bản.

Hai trận thua liên tiếp khiến tuyển nữ Việt Nam chưa có điểm, nhưng cơ hội đi tiếp vẫn còn. Thái Lan cũng toàn thua sau hai lượt trận và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ các chỉ số phụ tốt hơn.

Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế mang ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có 3 điểm và cải thiện vị thế trong cuộc cạnh tranh giữa các đội đứng thứ ba. Ở bảng F, Myanmar và Bangladesh hiện cũng chưa có điểm và sở hữu hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Việt Nam.

Tuy nhiên, Thái Lan cũng ở vào tình thế buộc phải giành kết quả tốt để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Vì vậy, cuộc đối đầu giữa hai đại diện Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng tại bảng E mà còn có thể quyết định cơ hội giành vé vào tứ kết của cả hai đội.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan mới nhất.