Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan 12h ngày 22/9, vòng bảng ASIAD

(VTC News) -

Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan diễn ra lúc 12h ngày 22/9 trên sân Nagoya City Mizuho (Nhật Bản), thuộc lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV6 và nền tảng VTV Go. FPT Play và TV360 cũng tiếp sóng trận đấu.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan trên kênh nào?

VTV là đơn vị sở hữu độc quyền bản quyền ASIAD 2026 tại Việt Nam, với quyền khai thác trên truyền hình, Internet, thiết bị di động và video theo yêu cầu. Trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan ngày 22/9 được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV6 và nền tảng VTV Go. Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi luồng tiếp sóng trên FPT Play và TV360.

Khán giả có thể xem VTV6 trên các hệ thống truyền hình có phân phối kênh hoặc truy cập VTV Go bằng trình duyệt trên máy tính, Smart TV và các thiết bị có kết nối internet. Trên điện thoại, máy tính bảng, người xem tải ứng dụng VTV Go từ Google Play (CH Play) đối với Android hoặc App Store đối với iOS.

Trận U23 Việt Nam đấu U23 Uzbekistan được chiếu trực tiếp trên VTV6.

Link VTV Go trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp U23 Việt Nam đấu với U23 Uzbekistan được cập nhật theo dữ liệu chính thức của VTV Go.

Link VTV Go trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://vtvgo.vn/channel/13

Trên điện thoại, máy tính bảng, khán giả mở ứng dụng VTV go, chọn mục Truyền hình và tìm kênh VTV6 hoặc mở luồng trực tiếp trận đấu từ trang chủ (nếu có).

Thông tin trước trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan

Sau 2 lượt trận, U23 Uzbekistan dẫn đầu bảng C với 6 điểm và đã giành quyền vào tứ kết. Đội bóng Trung Á thắng U23 Philippines 5-1 và U23 Kuwait 2-0.

U23 Việt Nam đứng thứ hai với 4 điểm, ghi 3 bàn và nhận 1 bàn thua. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân trước khi thắng U23 Philippines 2-0. U23 Kuwait đứng thứ ba với 1 điểm, trong khi U23 Philippines chưa có điểm.

Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết. U23 Việt Nam chắc chắn đi tiếp nếu không thua U23 Uzbekistan. Nếu giành chiến thắng, U23 Việt Nam có 7 điểm và vượt đối thủ để đứng đầu bảng C. Trong trường hợp thất bại, thứ hạng của U23 Việt Nam còn phụ thuộc kết quả trận U23 Kuwait vs U23 Philippines và các chỉ số phụ.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan mới nhất.