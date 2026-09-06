Link xem trực tiếp Thanh Hóa vs Đà Nẵng 17h ngày 6/9, vòng 1 V.League

(VTC News) -

Trận Thanh Hóa đấu với Đà Nẵng thuộc vòng 1 V.League 2026-2027 diễn ra lúc 17h ngày 6/9 trên sân vận động Thanh Hóa. Khán giả có thể xem trực tiếp trận Thanh Hóa vs Đà Nẵng trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Thanh Hóa đấu Đà Nẵng nhanh nhất.

Trận Thanh Hóa vs Đà Nẵng được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Thanh Hóa vs Đà Nẵng trên kênh nào?

FPT Play là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ toàn bộ các trận đấu của V.League mùa giải 2026-2027 tại Việt Nam. Trận Thanh Hóa đấu Đà Nẵng được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp Thanh Hóa vs Đà Nẵng có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi.

Link FPT Play trực tiếp Thanh Hóa vs Đà Nẵng hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp CLB Thanh Hóa đấu Đà Nẵng được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trận đấu.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Thanh Hóa vs Đà Nẵng (sao chép và dán vào trình duyệt web):

https://fptplay.vn/su-kien/thanh-hoa-shb-da-nang-6a994268efedda37b68bc7d5?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Thanh Hóa vs Đà Nẵng trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Thanh Hóa vs Đà Nẵng

Câu lạc bộ Thanh Hóa bước vào mùa giải 2026-2027 với thay đổi lớn. Đội bóng xứ Thanh có nhà tài trợ mới, bộ máy điều hành mới và lực lượng nhiều xáo trộn so với mùa giải trước.

Việc Thanh Hóa trụ lại V.League là thành công lớn với đội bóng này trong bối cảnh nhiều khó khăn từ chuyên môn đến hậu trường. Ở 4 trận cuối cùng của mùa giải, thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp không thắng trận nào (thua 3, hòa 1).

Bước sang mùa giải mới, một số vấn đề được tháo gỡ. Dù vậy, CLB Thanh Hóa không được đánh giá cao về khả năng cạnh tranh huy chương. Thậm chí, vị trí ở nửa trên của bảng xếp hạng cũng là mục tiêu không dễ đạt được với đội bóng xứ Thanh.

Trong khi đó, thành tích của Đà Nẵng mùa trước còn kém cả đối thủ trong cơn khủng hoảng. Đội bóng sông Hàn kết thúc mùa giải ở vị trí vừa đủ trụ hạng trực tiếp với 24 điểm (kém Thanh Hóa 1 điểm).

Đà Nẵng cũng có nhiều thay đổi về lực lượng ở mùa giải mới. Dàn ngoại binh được thay mới hoàn toàn. Đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu đầy tham vọng là lọt top 5. Họ cần chứng minh khả năng hiện thực hóa mục tiêu này bằng màn trình diễn tích cực ở trận ra quân.