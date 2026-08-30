Link xem trực tiếp Man Utd vs Ipswich Town 22h30 ngày 30/8, giải Ngoại Hạng Anh

(VTC News) -

Trận đấu giữa Man Utd và Ipswich Town thuộc vòng 2 giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 diễn ra lúc 22h30 ngày 30/8 trên sân vận động Old Trafford (Manchester). Khán giả có thể xem trực tiếp trận Man Utd đấu Ipswich Town trên hệ thống của FPT Play.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Man Utd đấu với Ipswich Town nhanh nhất.

Trận Man Utd vs Ipswich Town được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Xem trực tiếp Man Utd vs Ipswich Town trên kênh nào?

Trận Man Utd đấu Ipswich Town được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên hệ thống của FPT Play, gồm website và ứng dụng trên thiết bị di động.

Khán giả xem trực tiếp trận Man Utd vs Ipswich Town có thể truy cập website tại địa chỉ fptplay.vn (độ phân giải tối đa 480p) trên trình duyệt hoặc sử dụng ứng dụng FPT Play trên điện thoại, máy tính bảng, tivi để trải nghiệm chất lượng hình ảnh cao nhất.

Link FPT Play trực tiếp Man Utd vs Ipswich Town hôm nay

Thông tin link xem trực tiếp Man Utd đấu với Ipswich Town được cập nhật theo dữ liệu chính thức của FPT Play. Đây cũng là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu của mùa giải Ngoại Hạng Anh 2026-2027 tại Việt Nam.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá Man Utd vs Ipswich Town (sao chép và dán vào trình duyệt web):https://fptplay.vn/su-kien/super-sunday-vong-2-6a8fe9827d41d6641bd62043?event=event&type=highlight

Để xem trực tiếp trận đấu Man Utd vs Ipswich Town trên kênh sóng chính thức có bản quyền, khán giả truy cập website fptplay.vn trên trình duyệt máy tính, điện thoại hoặc tải ứng dụng FPT Play từ AppStore, Google Play Store (CH Play), sau đó đăng nhập hoặc tạo mới tài khoản, đăng ký gói nội dung và chọn luồng phát sóng trực tiếp trận đấu.

Thông tin trận Man Utd đấu với Ipswich Town

Man Utd tiếp đón Ipswich Town trên sân Old Trafford ở vòng 2 Ngoại hạng Anh 2026-2027. Hai đội bước vào cuộc đối đầu với trạng thái hoàn toàn khác sau lượt trận mở màn.

Quỷ đỏ gây thất vọng khi thua Hull City 0-2. Đội bóng của Michael Carrick kiểm soát thế trận và thực hiện 21 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn, trong khi cả hai bàn thua đều xuất phát từ các tình huống cố định.

Trong khi đó, Ipswich tạo được hưng phấn ngay khi trở lại Ngoại hạng Anh. Đội bóng của Gary O’Neil ngược dòng thắng Sunderland 2-1 nhờ bàn quyết định của Jack Clarke ở cuối trận.

Ipswich sau đó tiếp tục duy trì đà thắng bằng việc vượt qua Leicester City 3-1 tại Cúp Liên đoàn. Marcelino Nunez ghi 2 bàn, trong khi Emersonn cũng có khởi đầu đáng chú ý sau khi lập công ngay ở vòng đầu Ngoại hạng Anh.

Dù vậy, các mô hình thống kê vẫn nghiêng mạnh về đội chủ sân Old Trafford. Opta đánh giá khả năng thắng của Man Utd ở mức 66,4%, cao hơn nhiều so với 15,3% của Ipswich. Khả năng hai đội chia điểm là 18,3%.

Man Utd vẫn chưa có lực lượng tốt nhất. Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte và Amad Diallo chưa thể thi đấu, còn Mason Mount mới trở lại tập luyện.

Lợi thế đối đầu vẫn thuộc về Man Utd. Quỷ đỏ không thua Ipswich trong 8 trận sân nhà gần nhất ở giải vô địch quốc gia, trong đó có 6 chiến thắng. Ipswich cũng chưa đánh bại Man Utd trong 7 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh.